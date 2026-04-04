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    Ukraine

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    Tote und Verletzte nach Angriffen mit Drohnen und Gleitbomben

    Für Sie zusammengefasst
    • Sumy elf Verletzte darunter 15-Jährige bei Angriff
    • Kramatorsk vier Tote 16-Jähriger zwei Verletzte
    • Kiew Feuer durch Drohnentrümmer 11 Einschläge
    Ukraine - Tote und Verletzte nach Angriffen mit Drohnen und Gleitbomben
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    SUMY (dpa-AFX) - In der nordostukrainischen Stadt Sumy sind bei russischen Drohnenangriffen mindestens elf Menschen verletzt worden. Darunter sei auch eine 15-jährige Person, teilte die Polizei mit. In Kramatorsk in der Ostukraine wurden bei einem Angriff mit Gleitbomben am frühen Abend der regionalen Staatsanwaltschaft zufolge vier Menschen getötet, darunter ein 16-Jähriger. Zwei weitere seien verletzt worden.

    In der Hauptstadt Kiew brach laut Bürgermeister Vitali Klitschko durch herabfallende Drohnentrümmer ein Feuer im obersten Stock eines Bürogebäudes aus. Russland attackierte die Ukraine nach Angaben der Luftstreitkräfte in der Nacht mit 286 Kampfdrohnen, von denen 260 abgewehrt worden seien. Elf Einschläge gab es demnach aber.

    Toter im Süden Russlands

    Auch russische Behörden meldeten ukrainische Angriffe. In der für die russische Drohnenkriegsführung wichtigen Stadt Taganrog im Süden Russlands wurden nach Angaben von Gouverneur Juri Sljussar ein Mensch getötet und vier weitere verletzt. In der Stadt am östlichen Ende des Asowschen Meeres gibt es ein Flugzeugwerk und zwei Fabriken, die Drohnen und Drohnenteile herstellen.

    Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit mehr als vier Jahren gegen eine großangelegte russische Invasion. Als Teil ihres Abwehrkampfes setzt sie auch auf Angriffe auf die Öl- und Gasindustrie sowie auf Rüstungsfabriken Russlands. Die Zahl der Opfer und das Ausmaß der Schäden stehen dabei in keinem Verhältnis zu den verheerenden Kriegsfolgen russischer Angriffe in der Ukraine./ksr/DP/zb






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