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    Neuer Raketenbeschuss aus dem Iran auf Israel

    Für Sie zusammengefasst
    • Iran greift Israel an Tel Aviv in Schutzräumen
    • Einsatz von Streumunition Vororte schwer beschädigt
    • Huthi-Drohne auf Weg nach Eilat abgefangen
    Neuer Raketenbeschuss aus dem Iran auf Israel
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran hat erneut Israel angegriffen. Unter anderem in der Küstenmetropole Tel Aviv mussten sich zur Mittagszeit etliche Menschen in Schutzräume begeben. Israels Polizei meldete mehrere Einschläge. Israelischen Medienberichten zufolge wurden in Vororten von Tel Aviv Wohnhäuser schwerbeschädigt und eine Frau leicht verletzt. Den Angaben zufolge setzte der Iran bei dem Raketenangriff erneut international weitgehend geächtete Streumunition ein. Israelische Medien meldeten zugleich, eine Drohne der Huthi-Miliz aus dem Jemen auf dem Weg in die Stadt Eilat sei abgefangen worden./cir/DP/zb





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    Neuer Raketenbeschuss aus dem Iran auf Israel Der Iran hat erneut Israel angegriffen. Unter anderem in der Küstenmetropole Tel Aviv mussten sich zur Mittagszeit etliche Menschen in Schutzräume begeben. Israels Polizei meldete mehrere Einschläge. Israelischen Medienberichten zufolge wurden in …
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