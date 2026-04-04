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    'Kritische' Suche nach US-Besatzungsmitglied im Iran

    Für Sie zusammengefasst
    • Vermisstes Crewmitglied beeinflusst US-Meinung
    • Iran fände Crewmitglied, starker Vorteil Teheran
    • Rettungsmission mit Flugzeug und zwei Hubschraubern
    'Kritische' Suche nach US-Besatzungsmitglied im Iran
    Foto: Siarhei - 356130783

    LONDON (dpa-AFX) - Die Suche nach dem vermissten Besatzungsmitglied eines abgeschossenen Kampfjets im Iran ist für die USA einer Expertin zufolge eine "kritische Mission", die die Haltung der US-Bevölkerung zum Krieg maßgeblich beeinflussen könnte. Sollte der Iran das Besatzungsmitglied zuerst finden, wäre das "ein großer Gewinn" für Teheran, sagte Laurel Rapp, Direktorin des Nordamerika-Programms der Denkfabrik Chatham House, der BBC. Der Iran hätte dann "ein sehr starkes Druckmittel".

    Das Kampfflugzeug vom Typ F-15E war im Süden des Iran abgeschossen worden. Der Pilot konnte übereinstimmenden Medienberichten zufolge gerettet werden. Das vermisste Besatzungsmitglied soll der Waffensystemoffizier gewesen sein; dieser sitzt in der Regel auf dem hinteren Sitz im Cockpit. Die US-Regierung hält sich zu dem Zwischenfall weiterhin bedeckt, mindestens ein Flugzeug und zwei Hubschrauber sollen an einer Rettungsmission beteiligt sein.

    Medienberichten zufolge haben im Iran staatsnahe Sender dazu aufgerufen, das Besatzungsmitglied lebend zu fassen. Angeblich wurde eine Belohnung ausgerufen. Sollte das Crew-Mitglied in Gefangenschaft geraten und sollten Bilder davon veröffentlicht werden, könnte das die ohnehin schon kritische Haltung der amerikanischen Öffentlichkeit zum Krieg weiter negativ beeinflussen, sagte Expertin Rapp: "Wenn solche Bilder auftauchen würden, hätte das aus amerikanischer Sicht eine enorm verändernde Wirkung."

    US-Präsident Donald Trump hatte zuvor auf die Frage der britischen Zeitung "The Independent", was er tun würde, falls das vermisste Crew-Mitglied von Iranern gefangengenommen oder verletzt werden sollte, geantwortet: "Nun, das kann ich nicht kommentieren, weil - wir hoffen, dass das nicht passieren wird."/mj/DP/zb





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