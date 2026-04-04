Kissigs Börsengeschichte(n): Am 04.04.1975 gründeten Bill Gates und Paul Allen Microsoft und formten aus dem Garagen-Startup das erfolgreichste Unterhemen der Welt
Am 04.04.1975 gründeten Bill Gates und Paul Allen in Albuquerque, New Mexico, ein Unternehmen, das zunächst unscheinbar wirkte: Microsoft. Der Name war eine Kombination aus "Microcomputer" und "Software" – und spiegelte bereits die Vision wider, Software zum zentralen Baustein der aufkommenden Computerrevolution zu machen.
Was folgte, ist eine der prägendsten Erfolgsgeschichten der Technologiegeschichte: ein Aufstieg von einem kleinen Softwareanbieter zum global dominierenden Konzern, geprägt von strategischen Allianzen, erbitterten Rivalitäten, juristischen Auseinandersetzungen, Fehlentscheidungen und schließlich einer bemerkenswerten Neuerfindung...
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