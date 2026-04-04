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    Diesel-Preis knackt an Karfreitag erneut Rekord

    Für Sie zusammengefasst
    • Dieselpreis in Deutschland erreicht neuen Rekordwert
    • Seit Mittwoch Preiserhöhung täglich um 12 Uhr
    • ADAC kritisiert Österreich-Modell nicht als Preisbremse
    Diesel-Preis knackt an Karfreitag erneut Rekord
    Foto: Jan Woitas - dpa

    BERLIN (dpa-AFX) - Den dritten Tag in Folge ist Diesel in Deutschland teurer geworden und hat damit erneut einen Rekordwert erreicht. Wie der ADAC mitteilte, kostete ein Liter am Karfreitag im Tagesdurchschnitt 2,391 Euro - und stieg damit auf ein neues Allzeithoch. Bereits am Donnerstag hatte Diesel mit einem Preis von 2,346 Euro seinen bisherigen Höchststand vom Mittwoch übertroffen.

    Seit Mittwoch dürfen die Spritpreise an den Tankstellen nur noch einmal täglich um 12.00 Uhr mittags erhöht werden. Vorbild für diese Maßnahme war Österreich, dort wird schon lange so verfahren. Seitdem kommt es an den Tankstellen zu größeren Preissprüngen.

    So auch am Samstag: Nach Angaben des ADAC erhöhte sich der durchschnittliche Preis für einen Liter Super E10 um die Mittagszeit durchschnittlich um rund 8 Cent auf 2,234 Euro. Diesel war erneut stärker betroffen und verteuerte sich um 9,4 Cent auf im Schnitt 2,486 Euro pro Liter.

    "Für den ADAC zeigen diese Daten, dass das Österreich-Modell den Namen "Preisbremse" sicher nicht verdient und dass es eher kontraproduktiv wirkt", hieß es./evy/DP/zb





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