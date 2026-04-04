Kommt es in DAX und DJI zu einer Inflations-Rallye ?

Der DAX befindet sich in der lila 3 eines Aufwärtsimpulses auf der Jahrhundert-Zeitebene (schwarze 1). Für die schwarze 1 bietet sich eine Zählweise mit entweder mit lila 1=13827, lila 2=11807 und laufender lila 3 (bisher 25512) an.

AnzeigeDer Tageschart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten beiden Jahren. Dieser Verlauf zeigt nach dem Abschluss der lila 1=13827 und der überschiessenden lila 2=11807 die laufende lila 3 (bisher 25512). Die lila 3 befindet sich nach der blauen 1=16537 und blauen 2=14585 in der blauen 3 (bisher 25512). Die blaue 3 kann mehrdeutig interpretiert werden. Es bieten sich folgende Zählweisen an:Orangene 1=18940, orangene 2=17019, orangene 3 bisher 23477+X, orangene 4=21860 unterhalb 23er Mindestziel 21953 (orangene Fibos), laufende orangene 5 bisher 23487. Der Zielbereich einer kurzen orangenen 5 liegt zwischen 25512 und 25851 (violette Fibos); das Mindestziel einer gedehnten orangenen 5 liegt oberhalb 28906 (hellblaue Fibos; blauer Pfad).In dieser Zählweise fehlt in der lila 3 mindestens 2 signifikante Hochs (orangene 5/blaue 3, blaue 5) und ein deutlicher Abschlussvorbote (blaue 4).Orangene 1=15267, orangene 2=15170, orangene 3=17017, orangene 4=16352, laufende orangene 5 mit grüner 1=18940, grüner 2=17019, lila 1=23477+X, überschiessende lila 2 bisher 21860 unterhalb Mindestziel 23477, vermutlich gestartete lila 3 mit Mindestziel 25512, 100er Ziel bei 28317 und 161er Ziel bei 32308 (violette Fibos; blauer Pfad). Die lila Alt: 2 kennt keine zeitliche Einschränkung und hat auf der Unterseite noch viel Platz bis 17019 (grauer Pfad).In dieser Zählweise fehlen in der lila 3 mindestens 5 signifikante Hochs (lila 3, grüne 3, grüne 5/orangene 3, blaue 3, blaue 5) und 3 deutliche Abschlussvorboten (lila 4, grüne 4, orangene 4, blaue 4). Der Power-Impuls kennt keine Obergrenze.Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen.Der DAX befindet sich nach dem Abschluss der überschiessenden lila 2=11807 in der impulsiven lila 3 (bisher 25512 – blauer Pfad), die sich in ihren Zielbereich oberhalb 16297 befindet. Die lila 3 befindet sich nach der blauen 1=16537 und blauen 2=14585 in der blauen 3 (bisher 25512; oberhalb 161er Ausdehnung 22237 – blaue Fibos) und kann vielfältig interpretiert werden.