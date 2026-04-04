Elliott Wellen Analyse
Kommt es in DAX und DJI zu einer Inflations-Rallye ?
Foto: www.robbys-elliottwellen.de
Ausgangslage
Der DAX befindet sich in der lila 3 eines Aufwärtsimpulses auf der Jahrhundert-Zeitebene (schwarze 1). Für die schwarze 1 bietet sich eine Zählweise mit entweder mit lila 1=13827, lila 2=11807 und laufender lila 3 (bisher 25512) an.
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Aktuelle Entwicklung im DAX
Der Tageschart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten beiden Jahren. Dieser Verlauf zeigt nach dem Abschluss der lila 1=13827 und der überschiessenden lila 2=11807 die laufende lila 3 (bisher 25512). Die lila 3 befindet sich nach der blauen 1=16537 und blauen 2=14585 in der blauen 3 (bisher 25512). Die blaue 3 kann mehrdeutig interpretiert werden. Es bieten sich folgende Zählweisen an:
Gedämpfter Impuls (normale Beschriftung)
Orangene 1=18940, orangene 2=17019, orangene 3 bisher 23477+X, orangene 4=21860 unterhalb 23er Mindestziel 21953 (orangene Fibos), laufende orangene 5 bisher 23487. Der Zielbereich einer kurzen orangenen 5 liegt zwischen 25512 und 25851 (violette Fibos); das Mindestziel einer gedehnten orangenen 5 liegt oberhalb 28906 (hellblaue Fibos; blauer Pfad).
In dieser Zählweise fehlt in der lila 3 mindestens 2 signifikante Hochs (orangene 5/blaue 3, blaue 5) und ein deutlicher Abschlussvorbote (blaue 4).
Power-Impuls (umrandete Beschriftung)
Orangene 1=15267, orangene 2=15170, orangene 3=17017, orangene 4=16352, laufende orangene 5 mit grüner 1=18940, grüner 2=17019, lila 1=23477+X, überschiessende lila 2 bisher 21860 unterhalb Mindestziel 23477, vermutlich gestartete lila 3 mit Mindestziel 25512, 100er Ziel bei 28317 und 161er Ziel bei 32308 (violette Fibos; blauer Pfad). Die lila Alt: 2 kennt keine zeitliche Einschränkung und hat auf der Unterseite noch viel Platz bis 17019 (grauer Pfad).
In dieser Zählweise fehlen in der lila 3 mindestens 5 signifikante Hochs (lila 3, grüne 3, grüne 5/orangene 3, blaue 3, blaue 5) und 3 deutliche Abschlussvorboten (lila 4, grüne 4, orangene 4, blaue 4). Der Power-Impuls kennt keine Obergrenze.
Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen.
Der DAX befindet sich nach dem Abschluss der überschiessenden lila 2=11807 in der impulsiven lila 3 (bisher 25512 – blauer Pfad), die sich in ihren Zielbereich oberhalb 16297 befindet. Die lila 3 befindet sich nach der blauen 1=16537 und blauen 2=14585 in der blauen 3 (bisher 25512; oberhalb 161er Ausdehnung 22237 – blaue Fibos) und kann vielfältig interpretiert werden.
Aktuelle Entwicklung im DAX
Der Tageschart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten beiden Jahren. Dieser Verlauf zeigt nach dem Abschluss der lila 1=13827 und der überschiessenden lila 2=11807 die laufende lila 3 (bisher 25512). Die lila 3 befindet sich nach der blauen 1=16537 und blauen 2=14585 in der blauen 3 (bisher 25512). Die blaue 3 kann mehrdeutig interpretiert werden. Es bieten sich folgende Zählweisen an:
Gedämpfter Impuls (normale Beschriftung)
Orangene 1=18940, orangene 2=17019, orangene 3 bisher 23477+X, orangene 4=21860 unterhalb 23er Mindestziel 21953 (orangene Fibos), laufende orangene 5 bisher 23487. Der Zielbereich einer kurzen orangenen 5 liegt zwischen 25512 und 25851 (violette Fibos); das Mindestziel einer gedehnten orangenen 5 liegt oberhalb 28906 (hellblaue Fibos; blauer Pfad).
In dieser Zählweise fehlt in der lila 3 mindestens 2 signifikante Hochs (orangene 5/blaue 3, blaue 5) und ein deutlicher Abschlussvorbote (blaue 4).
Power-Impuls (umrandete Beschriftung)
Orangene 1=15267, orangene 2=15170, orangene 3=17017, orangene 4=16352, laufende orangene 5 mit grüner 1=18940, grüner 2=17019, lila 1=23477+X, überschiessende lila 2 bisher 21860 unterhalb Mindestziel 23477, vermutlich gestartete lila 3 mit Mindestziel 25512, 100er Ziel bei 28317 und 161er Ziel bei 32308 (violette Fibos; blauer Pfad). Die lila Alt: 2 kennt keine zeitliche Einschränkung und hat auf der Unterseite noch viel Platz bis 17019 (grauer Pfad).
In dieser Zählweise fehlen in der lila 3 mindestens 5 signifikante Hochs (lila 3, grüne 3, grüne 5/orangene 3, blaue 3, blaue 5) und 3 deutliche Abschlussvorboten (lila 4, grüne 4, orangene 4, blaue 4). Der Power-Impuls kennt keine Obergrenze.
Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen.
Der DAX befindet sich nach dem Abschluss der überschiessenden lila 2=11807 in der impulsiven lila 3 (bisher 25512 – blauer Pfad), die sich in ihren Zielbereich oberhalb 16297 befindet. Die lila 3 befindet sich nach der blauen 1=16537 und blauen 2=14585 in der blauen 3 (bisher 25512; oberhalb 161er Ausdehnung 22237 – blaue Fibos) und kann vielfältig interpretiert werden.
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