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    Biokraftstoff statt Rohöl: Ist Verbio der größte Gewinner des Iran-Kriegs?

    Die SDAX-Aktie ist innerhalb eines Monats um 60 Prozent gestiegen, getrieben von THG-Quotenpreisen und Ölmarkt-Turbulenzen. Doch Analystenhaus Jefferies bleibt skeptisch. Was steckt hinter dem Kursfeuerwerk?

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    wO Heimspiel - Biokraftstoff statt Rohöl: Ist Verbio der größte Gewinner des Iran-Kriegs?
    Foto: Jan Woitas - dpa-Zentralbild

    Während das erste Quartal am deutschen Aktienmarkt äußerst volatil verlief, stach ein Nebenwert besonders hervor: der Biokraftstoffproduzent Verbio. Seit Anfang Januar hat sich die Aktie mehr als verdoppelt, von rund 19 Euro auf zeitweise über 45 Euro. Wer den Kurszettel des Biokraftstoffherstellers aus Leipzig in diesen Tagen beobachtet, erlebt ein ungewöhnliches Spektakel: zweistellige Tagesgewinne, gefolgt von zweistelligen Verlusten, dann wieder kräftige Erholung. Treiber ist nicht die operative Entwicklung allein, sondern ein Rohstoffmarkt, der durch den Iran-Krieg in extreme Bewegung geraten ist.

    Verbio ist einer der führenden deutschen Hersteller von Biodiesel, Bioethanol und Biomethan und beliefert unter anderem den Schwerlastverkehr, der zunehmend auf Bio-CNG und Bio-LNG als Diesel-Alternative setzt. Im Wettbewerbsumfeld positioniert sich das Unternehmen damit ähnlich wie der finnische Rivale Neste, wenngleich Verbio deutlich kleiner und stärker vom deutschen Regulierungsrahmen abhängig ist.

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    Die Logik im aktuellen Marktumfeld ist simpel: Biokraftstoffe stehen in direktem Preiswettbewerb mit fossilem Öl. Steigt der Ölpreis, weiten sich die Margen für Produzenten wie Verbio. Gibt es Signale zur Deeskalation, schrumpfen sie wieder. Exakt diese Dynamik ließ sich vergangene Woche in Echtzeit beobachten: Als Hoffnungen auf ein baldiges Kriegsende aufkamen, brach der Kurs binnen eines Tages um mehr als elf Prozent ein. Wenig später, als US-Präsident Donald Trump erneut massive Schläge gegen den Iran ankündigte, drehte das Papier deutlich nach oben.

    Operativ allerdings gibt es tatsächlich Substanz hinter dem Kurszuwachs. Ende März hob Verbio seine EBITDA-Prognose für das laufende Geschäftsjahr auf 100 bis 140 Millionen Euro an – nach einem verlustreichen Jahr 2025, in dem das Unternehmen nur 14 Millionen Euro EBITDA erwirtschaftet hatte. Ausschlaggebend sind vor allem die kräftig gestiegenen THG-Quotenpreise in Deutschland. Verbio profitiert dabei besonders von der schrittweisen Umsetzung der europäischen Erneuerbare-Energien-Richtlinie RED III, die strengere Anforderungen an Kraftstoffanbieter stellt und damit die Nachfrage nach Biokraftstoffen strukturell stützt.

    Jefferies, die das Unternehmen seit Jahren verfolgen, erhöhten ihr Kursziel zuletzt von 21 auf 25 Euro. Die Analysten empfehlen die Aktie bei aktuellem Kursniveau aber weiterhin nur zum Halten. Die Analysten zeigen sich zwar überzeugt vom fundamentalen Aufwärtstrend, sehen die Erwartungen des Marktes für 2027 und 2028 jedoch als zu optimistisch an. Auf Basis der eigenen Schätzungen werde die Aktie derzeit mit dem 26-Fachen des Gewinns bewertet, für ein Unternehmen mit begrenzten Kapazitätserweiterungsmöglichkeiten eine sportliche Kennzahl, wie die Analysten befinden.

    Am 13. Mai legt Verbio seine Quartalszahlen vor. Dann wird sich zeigen, ob die angehobene Prognose operativ untermauert werden kann – und ob der THG-Quotenmarkt die Erwartungen hält, auf denen ein erheblicher Teil der aktuellen Bewertung fußt.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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