Das operative Geschäft geschenkt? 🎁

Die Aumann AG, Spezialist für hochautomatisierte Produktionsanlagen, spiegelt derzeit die Verunsicherung der europäischen Industrie wider. Aufgrund der unklaren Rahmenbedingungen im europäischen Elektromobilitätsmarkt sind die großen europäischen OEMs bei Investitionen aktuell zurückhaltend. Diese Attitüde belastet und hemmt die Auftragslage von Aumann spürbar, doch ein Blick unter die Oberfläche offenbart eine sehr interessante Konstellation.

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Aumann bekommt die Investitionsdelle im Kernmarkt zu spüren, beweist aber gleichzeitig Resilienz.

▶️ E-Mobility unter Druck: Der Segmentumsatz sank 2025 um 36,6% auf 163,8 Mio. €, da Kunden Projekte zeitlich nach hinten schoben.

▶️ Erfolgreiche Diversifizierung: Das Segment Next Automation fängt einen Teil der Schwäche auf. Mit einem Zuwachs beim Auftragseingang von 54,4% auf 56,5 Mio. € zeigt Aumann, dass die Technologie auch zunehmend in Bereichen wie Aerospace, Clean Tech und Life Sciences gefragt ist

▶️ Trotz des Umsatzrückgangs bleibt Aumann operativ profitabel und liefert eine positive EBITDA-Marge, was die Effizienz der Kostenstruktur unterstreicht.

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Die kurzfristigen Prognosen klingen zunächst verhalten, bilden aber eine realistische Basis für den Turnaround.

◾ Für das Geschäftsjahr 2026 rechnet der Vorstand mit einem Umsatz von rund 160 Mio. €. Die Profitabilität soll bei einer EBITDA-Marge zwischen 6% und 8% liegen.

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Hier wird die Investment-Story für Value-Anleger richtig interessant:

1️⃣ Buchwert-Discount: Bei einem aktuellen Aktienkurs von 12,56 € (Marktkapitalisierung 162,2 Mio. €) liegt der Buchwert des Unternehmens mit 195,4 Mio. € (14,59 € je Aktie) deutlich darüber.

2️⃣ Starke Cash-Position: Die Netto-Cash-Position beläuft sich auf beeindruckende 148,1 Mio. € (entspricht 11,72 € je Aktie).

3️⃣ Enterprise Value: Rechnet man die Nettoliquidität aus dem Börsenwert heraus, bewertet der Markt das gesamte operative Geschäft der Aumann AG – inklusive aller Patente, Standorte und der Marktführerschaft – mit gerade einmal rund 14 Mio. €. Und das bei einem erwarteten EBITDA von 12,8-16,0 Mio. € für dieses Jahr.

𝙈𝙚𝙞𝙣 𝙁𝙖𝙯𝙞𝙩:

Die Aumann AG wird derzeit vom Markt wie ein Sanierungsfall behandelt, obwohl sie profitabel ist und auf einem riesigen Berg an Nettoliquidität sitzt. Wer heute einsteigt, kauft die Liquidität fast zum Nennwert und erhält das Potenzial der Automatisierungslösungen für die Mobilität von morgen praktisch als kostenlose Option dazu. Sobald sich der Investitionsstau bei den OEMs löst oder die Diversifizierung in „Next Automation“ weiter an Fahrt gewinnt, könnte sich dies schnell ändern.

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Rechtliche Hinweise

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Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des Tigris Small & Micro Cap Growth Fund [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/verkaufsprospekt/VKP_Tigris_Small_MicroCap_Growth_01_01_2023.pdf], das Basisinformationsblatt [https://fondswelt.hansainvest.com/de/fonds/details/1491] und das Factsheet [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/fs_retail/HI_DE000A2QDSH1_retail_2023_08_11_de.pdf], bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen

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Herausgeber: Tigris Capital GmbH, Oskar-von-Miller-Ring 20, 80333 München