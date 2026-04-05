Aktie kaufen oder verkaufen
flatexDEGIRO Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: 641210013
Aktuelle Analystenmeinungen zur flatexDEGIRO Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die flatexDEGIRO Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die flatexDEGIRO Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der flatexDEGIRO Aktie beträgt 43,40€. Die flatexDEGIRO Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +44,76 %.
Analysten und Kursziele für die flatexDEGIRO Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|43,00EUR
|+43,43 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|45,00EUR
|+50,10 %
|02.03.2026
|UBS
|45,00EUR
|+50,10 %
|02.03.2026
|BERENBERG
|42,00EUR
|+40,09 %
|03.03.2026
|BERENBERG
|42,00EUR
|+40,09 %
|06.03.2026
-3,07 %
-6,14 %
+0,56 %
-17,08 %
+39,16 %
+284,13 %
+46,46 %
+658,77 %
+2.566,67 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte