Aktie kaufen oder verkaufen
National Grid Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur National Grid Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die National Grid Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die National Grid Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die National Grid Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der National Grid Aktie beträgt 142,01€. Die National Grid Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +834,26 %.
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Analysten und Kursziele für die National Grid Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|1,16 Tsd.Euro
|+7.531,58 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|14,00GBP
|+5,58 %
|-
|RBC
|11,00GBP
|-17,05 %
|02.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|14,00GBP
|+5,58 %
|02.03.2026
|JPMORGAN
|12,00GBP
|-9,51 %
|02.03.2026
|UBS
|11,00GBP
|-17,05 %
|13.03.2026
|JEFFERIES
|14,00GBP
|+5,58 %
|17.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|13,00GBP
|-1,96 %
|23.03.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|14,00GBP
|+5,58 %
|24.03.2026
+0,33 %
+6,90 %
-6,01 %
+12,50 %
+22,22 %
+18,33 %
+44,60 %
+19,79 %
+192,54 %
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