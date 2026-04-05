National Grid Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur National Grid Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die National Grid Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die National Grid Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die National Grid Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der National Grid Aktie beträgt 142,01€. Die National Grid Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +834,26 %.