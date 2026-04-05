Aktie kaufen oder verkaufen
Delivery Hero Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Delivery Hero Aktie im Überblick.
29 Analysten empfehlen die Delivery Hero Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Delivery Hero Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Delivery Hero Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Delivery Hero Aktie beträgt 30,77€. Die Delivery Hero Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +85,39 %.
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Analysten und Kursziele für die Delivery Hero Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|35,00Euro
|+110,84 %
|-
|JPMorgan
|28,00Euro
|+68,67 %
|-
|JPMorgan
|28,00Euro
|+68,67 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|21,00EUR
|+26,51 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|21,00EUR
|+26,51 %
|-
|UBS
|32,00EUR
|+92,77 %
|02.03.2026
|BARCLAYS
|36,00EUR
|+116,87 %
|04.03.2026
|BARCLAYS
|36,00EUR
|+116,87 %
|05.03.2026
|JPMORGAN
|34,00EUR
|+104,82 %
|05.03.2026
|JEFFERIES
|32,00EUR
|+92,77 %
|06.03.2026
|UBS
|32,00EUR
|+92,77 %
|09.03.2026
|BARCLAYS
|36,00EUR
|+116,87 %
|17.03.2026
|JPMORGAN
|28,00EUR
|+68,67 %
|18.03.2026
|BARCLAYS
|36,00EUR
|+116,87 %
|23.03.2026
|JEFFERIES
|32,00EUR
|+92,77 %
|23.03.2026
|JPMORGAN
|28,00EUR
|+68,67 %
|23.03.2026
|UBS
|32,00EUR
|+92,77 %
|23.03.2026
|JPMORGAN
|28,00EUR
|+68,67 %
|24.03.2026
|BARCLAYS
|35,00EUR
|+110,84 %
|26.03.2026
|BARCLAYS
|36,00EUR
|+116,87 %
|26.03.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|26,00EUR
|+56,63 %
|26.03.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|26,00EUR
|+56,63 %
|26.03.2026
|JEFFERIES
|32,00EUR
|+92,77 %
|26.03.2026
|JPMORGAN
|28,00EUR
|+68,67 %
|26.03.2026
|JPMORGAN
|28,00EUR
|+68,67 %
|26.03.2026
|RBC
|35,00EUR
|+110,84 %
|26.03.2026
|UBS
|32,00EUR
|+92,77 %
|26.03.2026
|UBS
|32,00EUR
|+92,77 %
|26.03.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|26,00EUR
|+56,63 %
|27.02.2026
|JEFFERIES
|32,00EUR
|+92,77 %
|27.03.2026
|BERENBERG
|31,00EUR
|+86,75 %
|30.03.2026
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