Aktie kaufen oder verkaufen
Aroundtown Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Aroundtown SA
Aktuelle Analystenmeinungen zur Aroundtown Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Aroundtown Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Aroundtown Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Aroundtown Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Aroundtown Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Aroundtown Aktie beträgt 2,88€. Die Aroundtown Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +17,35 %.
Analysten und Kursziele für die Aroundtown Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|3,00EUR
|+22,45 %
|-
|JEFFERIES
|2,00EUR
|-18,37 %
|04.03.2026
|BERENBERG
|4,00EUR
|+63,27 %
|04.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|3,00EUR
|+22,45 %
|04.03.2026
|UBS
|3,00EUR
|+22,45 %
|04.03.2026
|WARBURG RESEARCH
|4,00EUR
|+63,27 %
|05.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|2,00EUR
|-18,37 %
|23.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|2,00EUR
|-18,37 %
|30.03.2026
-0,89 %
+5,98 %
-19,19 %
-7,70 %
-5,27 %
+84,40 %
-61,52 %
-30,58 %
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