Aroundtown Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Aroundtown Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Aroundtown Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Aroundtown Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Aroundtown Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Aroundtown Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Aroundtown Aktie beträgt 2,88€. Die Aroundtown Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +17,35 %.