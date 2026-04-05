Aktie kaufen oder verkaufen
AIXTRON Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: AIXTRON
Aktuelle Analystenmeinungen zur AIXTRON Aktie im Überblick.
11 Analysten empfehlen die AIXTRON Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die AIXTRON Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die AIXTRON Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der AIXTRON Aktie beträgt 33,15€. Die AIXTRON Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +0,22 %.
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Analysten und Kursziele für die AIXTRON Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|36,00Euro
|+8,83 %
|-
|Analyst
|36,00Euro
|+8,83 %
|-
|UBS
|28,00Euro
|-15,36 %
|-
|Deutsche Bank
|31,00Euro
|-6,29 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|31,00EUR
|-6,29 %
|-
|JPMORGAN
|31,00EUR
|-6,29 %
|10.03.2026
|JEFFERIES
|36,00EUR
|+8,83 %
|11.03.2026
|JPMORGAN
|36,00EUR
|+8,83 %
|20.03.2026
|JEFFERIES
|-
|-
|22.03.2026
|MORGAN STANLEY
|35,00EUR
|+5,80 %
|26.03.2026
|JEFFERIES
|36,00EUR
|+8,83 %
|26.03.2026
|JPMORGAN
|36,00EUR
|+8,83 %
|26.03.2026
|UBS
|28,00EUR
|-15,36 %
|27.02.2026
|BERENBERG
|31,00EUR
|-6,29 %
|27.02.2026
-0,41 %
-10,01 %
+21,57 %
+89,15 %
+219,37 %
+5,18 %
+64,23 %
+654,28 %
+447,36 %
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