Aktie kaufen oder verkaufen
Befesa Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Peter Endig - picture alliance / ZB
Aktuelle Analystenmeinungen zur Befesa Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Befesa Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Befesa Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Befesa Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Befesa Aktie beträgt 39,20€. Die Befesa Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +32,34 %.
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Analysten und Kursziele für die Befesa Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|36,00EUR
|+21,54 %
|-
|UBS
|42,00EUR
|+41,80 %
|02.03.2026
|UBS
|42,00EUR
|+41,80 %
|18.03.2026
|BERENBERG
|40,00EUR
|+35,04 %
|27.02.2026
|MORGAN STANLEY
|36,00EUR
|+21,54 %
|29.03.2026
-0,70 %
+1,86 %
-12,11 %
+0,17 %
+10,93 %
-29,12 %
-49,35 %
-15,29 %
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