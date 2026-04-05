HelloFresh Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur HelloFresh Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die HelloFresh Aktie zu halten. 6 Analysten empfehlen die HelloFresh Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die HelloFresh Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der HelloFresh Aktie beträgt 10,14€. Die HelloFresh Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +159,87 %.