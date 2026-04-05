Aktie kaufen oder verkaufen
HelloFresh Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: HelloFresh
Aktuelle Analystenmeinungen zur HelloFresh Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die HelloFresh Aktie zu halten. 6 Analysten empfehlen die HelloFresh Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die HelloFresh Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der HelloFresh Aktie beträgt 10,14€. Die HelloFresh Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +159,87 %.
Analysten und Kursziele für die HelloFresh Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|4,00Euro
|+2,49 %
|-
|DZ Bank
|3,00Euro
|-23,14 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|6,00EUR
|+53,73 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|60,00EUR
|+1.437,28 %
|-
|JEFFERIES
|8,00EUR
|+104,97 %
|06.03.2026
|BARCLAYS
|6,00EUR
|+53,73 %
|10.03.2026
|BARCLAYS
|4,00EUR
|+2,49 %
|18.03.2026
|JPMORGAN
|6,00EUR
|+53,73 %
|18.03.2026
|JEFFERIES
|8,00EUR
|+104,97 %
|18.03.2026
|UBS
|10,00EUR
|+156,21 %
|18.03.2026
|DZ BANK
|-
|-
|19.03.2026
|BERENBERG
|10,00EUR
|+156,21 %
|19.03.2026
|JPMORGAN
|3,00EUR
|-23,14 %
|20.03.2026
|JEFFERIES
|8,00EUR
|+104,97 %
|20.03.2026
|UBS
|6,00EUR
|+53,73 %
|20.03.2026
-0,79 %
-1,67 %
-18,78 %
-37,75 %
-51,69 %
-82,48 %
-94,10 %
-68,23 %
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