Aktie kaufen oder verkaufen
Siemens Healthineers Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Daniel Karmann - picture alliance/dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Siemens Healthineers Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Siemens Healthineers Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Siemens Healthineers Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Siemens Healthineers Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Healthineers Aktie beträgt 55,44€. Die Siemens Healthineers Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +53,16 %.
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Analysten und Kursziele für die Siemens Healthineers Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|60,00Euro
|+65,75 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|42,00EUR
|+16,02 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|09.03.2026
|BARCLAYS
|59,00EUR
|+62,98 %
|10.03.2026
|JPMORGAN
|61,00EUR
|+68,51 %
|12.03.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|52,00EUR
|+43,65 %
|15.03.2026
|JEFFERIES
|60,00EUR
|+65,75 %
|23.03.2026
|BARCLAYS
|55,00EUR
|+51,93 %
|24.03.2026
|RBC
|55,00EUR
|+51,93 %
|24.03.2026
|RBC
|55,00EUR
|+51,93 %
|30.03.2026
-0,69 %
-3,64 %
-14,99 %
-21,18 %
-29,30 %
-33,08 %
-23,70 %
+0,51 %
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