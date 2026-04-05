Siemens Healthineers Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Siemens Healthineers Aktie im Überblick.

9 Analysten empfehlen die Siemens Healthineers Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Siemens Healthineers Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Siemens Healthineers Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Healthineers Aktie beträgt 55,44€. Die Siemens Healthineers Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +53,16 %.