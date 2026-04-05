Springer Nature Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Springer Nature Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Springer Nature Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Springer Nature Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Springer Nature Aktie beträgt 26,50€. Die Springer Nature Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +53,36 %.