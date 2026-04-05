Aktie kaufen oder verkaufen
Springer Nature Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur Springer Nature Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Springer Nature Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Springer Nature Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Springer Nature Aktie beträgt 26,50€. Die Springer Nature Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +53,36 %.
Analysten und Kursziele für die Springer Nature Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|24,00Euro
|+38,89 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|31,00EUR
|+79,40 %
|-
|BARCLAYS
|24,00EUR
|+38,89 %
|17.03.2026
|BARCLAYS
|25,00EUR
|+44,68 %
|17.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|24,00EUR
|+38,89 %
|17.03.2026
|JPMORGAN
|31,00EUR
|+79,40 %
|17.03.2026
-4,03 %
-13,38 %
+9,89 %
-8,07 %
-6,30 %
-25,43 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte