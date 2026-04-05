Aktie kaufen oder verkaufen
Jenoptik Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Martin Schutt - dpa-Zentralbild
Aktuelle Analystenmeinungen zur Jenoptik Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Jenoptik Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Jenoptik Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Jenoptik Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Jenoptik Aktie beträgt 28,86€. Die Jenoptik Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -1,04 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Jenoptik Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|DZ Bank
|-
|-
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|28,00EUR
|-3,98 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|28,00EUR
|-3,98 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|34,00EUR
|+16,60 %
|-
|UBS
|27,00EUR
|-7,41 %
|25.03.2026
|UBS
|29,00EUR
|-0,55 %
|25.03.2026
|JEFFERIES
|24,00EUR
|-17,70 %
|25.03.2026
|DZ BANK
|-
|-
|30.03.2026
|BERENBERG
|32,00EUR
|+9,74 %
|30.03.2026
-0,38 %
-0,80 %
+3,29 %
+45,69 %
+49,03 %
-8,85 %
+8,27 %
+101,54 %
+44,80 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte