Jenoptik Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Jenoptik Aktie im Überblick.

8 Analysten empfehlen die Jenoptik Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Jenoptik Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Jenoptik Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Jenoptik Aktie beträgt 28,86€. Die Jenoptik Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -1,04 %.