Aktie kaufen oder verkaufen
Akzo Nobel Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur Akzo Nobel Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Akzo Nobel Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Akzo Nobel Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Akzo Nobel Aktie beträgt 56,60€. Die Akzo Nobel Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +15,13 %.
Analysten und Kursziele für die Akzo Nobel Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|55,00EUR
|+11,88 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|61,00EUR
|+24,08 %
|02.03.2026
|BARCLAYS
|47,00EUR
|-4,39 %
|18.03.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|55,00EUR
|+11,88 %
|24.03.2026
|UBS
|65,00EUR
|+32,22 %
|25.03.2026
-0,69 %
-3,22 %
-18,04 %
-18,61 %
-15,82 %
-32,74 %
-50,03 %
-16,15 %
+283,33 %
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