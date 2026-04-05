TRATON Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur TRATON Aktie im Überblick.

12 Analysten empfehlen die TRATON Aktie zu halten. 6 Analysten empfehlen die TRATON Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die TRATON Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der TRATON Aktie beträgt 36,12€. Die TRATON Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +14,22 %.