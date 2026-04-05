Aktie kaufen oder verkaufen
TRATON Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: TRATON GROUP
Aktuelle Analystenmeinungen zur TRATON Aktie im Überblick.
12 Analysten empfehlen die TRATON Aktie zu halten. 6 Analysten empfehlen die TRATON Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die TRATON Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der TRATON Aktie beträgt 36,12€. Die TRATON Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +14,22 %.
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Analysten und Kursziele für die TRATON Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|40,00EUR
|+26,50 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|36,00EUR
|+13,85 %
|04.03.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|36,00EUR
|+13,85 %
|04.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|32,00EUR
|+1,20 %
|04.03.2026
|JEFFERIES
|30,00EUR
|-5,12 %
|04.03.2026
|JPMORGAN
|30,00EUR
|-5,12 %
|04.03.2026
|WARBURG RESEARCH
|49,00EUR
|+54,97 %
|04.03.2026
|DZ BANK
|-
|-
|05.03.2026
|UBS
|38,00EUR
|+20,18 %
|05.03.2026
|WARBURG RESEARCH
|48,00EUR
|+51,80 %
|05.03.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|36,00EUR
|+13,85 %
|09.03.2026
|JPMORGAN
|30,00EUR
|-5,12 %
|09.03.2026
|JEFFERIES
|33,00EUR
|+4,36 %
|10.03.2026
|JEFFERIES
|33,00EUR
|+4,36 %
|20.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|33,00EUR
|+4,36 %
|25.03.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|36,00EUR
|+13,85 %
|26.03.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|36,00EUR
|+13,85 %
|30.03.2026
|UBS
|38,00EUR
|+20,18 %
|30.03.2026
-0,41 %
+0,71 %
-11,99 %
+1,69 %
-1,65 %
+73,19 %
+32,77 %
+0,38 %
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