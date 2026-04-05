Aktie kaufen oder verkaufen
Alzchem Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Alzchem
Aktuelle Analystenmeinungen zur Alzchem Group Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Alzchem Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Alzchem Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Alzchem Group Aktie beträgt 186,25€. Die Alzchem Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2,79 %.
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Analysten und Kursziele für die Alzchem Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|175,00Euro
|-3,42 %
|-
|Sphene Capital
|192,00Euro
|+5,96 %
|-
|BERENBERG
|197,00EUR
|+8,72 %
|11.03.2026
|WARBURG RESEARCH
|181,00EUR
|-0,11 %
|18.03.2026
+2,08 %
+9,66 %
+25,07 %
+20,69 %
+90,87 %
+866,75 %
+644,40 %
+253,98 %
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