BioNTech Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur BioNTech Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die BioNTech Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die BioNTech Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der BioNTech Aktie beträgt 138,00€. Die BioNTech Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +51,35 %.