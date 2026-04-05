Aktie kaufen oder verkaufen
BioNTech Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Sebastian Gollnow - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur BioNTech Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die BioNTech Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die BioNTech Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der BioNTech Aktie beträgt 138,00€. Die BioNTech Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +51,35 %.
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Analysten und Kursziele für die BioNTech Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank
|140,00US-Dollar
|+53,54 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|140,00USD
|+53,54 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|140,00USD
|+53,54 %
|10.03.2026
|JEFFERIES
|138,00USD
|+51,35 %
|10.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|132,00USD
|+44,77 %
|11.03.2026
|JEFFERIES
|138,00USD
|+51,35 %
|24.03.2026
+1,97 %
+4,25 %
-13,47 %
-6,39 %
-0,66 %
-26,56 %
-20,02 %
+540,31 %
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