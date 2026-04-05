Aktie kaufen oder verkaufen
Siemens Energy Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Sebastian Kahnert - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Siemens Energy Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Siemens Energy Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Siemens Energy Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Siemens Energy Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy Aktie beträgt 172,38€. Die Siemens Energy Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +15,69 %.
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Analysten und Kursziele für die Siemens Energy Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|200,00Euro
|+34,23 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|180,00EUR
|+20,81 %
|-
|JPMORGAN
|-
|-
|02.03.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|150,00EUR
|+0,67 %
|18.03.2026
|DZ BANK
|-
|-
|19.03.2026
|RBC
|185,00EUR
|+24,16 %
|22.03.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|150,00EUR
|+0,67 %
|25.03.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|150,00EUR
|+0,67 %
|30.03.2026
|JEFFERIES
|164,00EUR
|+10,07 %
|30.03.2026
|JPMORGAN
|200,00EUR
|+34,23 %
|30.03.2026
-1,67 %
-5,65 %
-8,67 %
+22,89 %
+165,16 %
+626,17 %
+373,71 %
+589,65 %
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