Aktie kaufen oder verkaufen
Siemens Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Daniel Karmann - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Siemens Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Siemens Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Siemens Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Siemens Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Siemens Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Aktie beträgt 268,20€. Die Siemens Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +25,50 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Siemens Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|220,00Euro
|+2,95 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|245,00EUR
|+14,65 %
|-
|JPMORGAN
|-
|-
|02.03.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|290,00EUR
|+35,70 %
|04.03.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|290,00EUR
|+35,70 %
|18.03.2026
|RBC
|270,00EUR
|+26,35 %
|22.03.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|290,00EUR
|+35,70 %
|25.03.2026
|JEFFERIES
|277,00EUR
|+29,62 %
|25.03.2026
|BARCLAYS
|220,00EUR
|+2,95 %
|26.03.2026
|JPMORGAN
|325,00EUR
|+52,08 %
|26.03.2026
|UBS
|255,00EUR
|+19,33 %
|26.03.2026
-0,90 %
+0,52 %
-11,56 %
-11,91 %
-1,78 %
+41,76 %
+48,56 %
+167,95 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte