AUTO1 Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur AUTO1 Group Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die AUTO1 Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die AUTO1 Group Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der AUTO1 Group Aktie beträgt 31,83€. Die AUTO1 Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +105,77 %.