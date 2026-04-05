Aktie kaufen oder verkaufen
AUTO1 Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Autohero
Aktuelle Analystenmeinungen zur AUTO1 Group Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die AUTO1 Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die AUTO1 Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der AUTO1 Group Aktie beträgt 31,83€. Die AUTO1 Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +105,77 %.
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Analysten und Kursziele für die AUTO1 Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|30,00Euro
|+93,92 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|32,00EUR
|+106,85 %
|-
|JEFFERIES
|31,00EUR
|+100,39 %
|06.03.2026
|JPMORGAN
|37,00EUR
|+139,17 %
|19.03.2026
|JEFFERIES
|31,00EUR
|+100,39 %
|25.03.2026
|UBS
|30,00EUR
|+93,92 %
|25.03.2026
-2,64 %
-3,09 %
-5,74 %
-42,83 %
-23,90 %
+139,57 %
-69,22 %
-59,52 %
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