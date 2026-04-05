Aktie kaufen oder verkaufen
Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Björn Wylezich - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie beträgt 24,35€. Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -1,88 %.
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Analysten und Kursziele für die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMORGAN
|-
|-
|02.03.2026
|BERENBERG
|175,00DKK
|-5,65 %
|04.03.2026
|BARCLAYS
|80,00DKK
|-56,87 %
|09.03.2026
|JPMORGAN
|212,00DKK
|+14,30 %
|10.03.2026
|JEFFERIES
|200,00DKK
|+7,83 %
|18.03.2026
|RBC
|200,00DKK
|+7,83 %
|22.03.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|195,00DKK
|+5,13 %
|26.03.2026
|JPMORGAN
|212,00DKK
|+14,30 %
|27.03.2026
-0,82 %
+10,92 %
+15,61 %
+6,55 %
+91,48 %
-7,20 %
+3.053,31 %
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