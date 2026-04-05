Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie beträgt 24,35€. Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -1,88 %.