Aktie kaufen oder verkaufen
FUCHS Pref Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: FUCHS PETROLUB
Aktuelle Analystenmeinungen zur FUCHS Pref Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die FUCHS Pref Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die FUCHS Pref Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der FUCHS Pref Aktie beträgt 51,33€. Die FUCHS Pref Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +40,79 %.
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Analysten und Kursziele für die FUCHS Pref Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank
|50,00Euro
|+37,14 %
|-
|BARCLAYS
|52,00EUR
|+42,62 %
|20.03.2026
|BARCLAYS
|52,00EUR
|+42,62 %
|20.03.2026
|JEFFERIES
|55,00EUR
|+50,85 %
|20.03.2026
|JPMORGAN
|49,00EUR
|+34,39 %
|20.03.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|50,00EUR
|+37,14 %
|25.03.2026
+0,47 %
-1,13 %
-1,37 %
-5,59 %
-18,45 %
-3,89 %
+139,61 %
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