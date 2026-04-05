GSK Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur GSK Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die GSK Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die GSK Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die GSK Aktie mit verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der GSK Aktie beträgt 21,29€. Die GSK Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -13,92 %.