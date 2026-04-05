Aktie kaufen oder verkaufen
GSK Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Sven Hoppe - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur GSK Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die GSK Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die GSK Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die GSK Aktie mit verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der GSK Aktie beträgt 21,29€. Die GSK Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -13,92 %.
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Analysten und Kursziele für die GSK Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|19,00GBP
|-11,93 %
|-
|JPMORGAN
|17,00GBP
|-21,20 %
|02.03.2026
|BARCLAYS
|19,00GBP
|-11,93 %
|11.03.2026
|BARCLAYS
|19,00GBP
|-11,93 %
|18.03.2026
|JPMORGAN
|20,00GBP
|-7,30 %
|25.03.2026
|BARCLAYS
|19,00GBP
|-11,93 %
|30.03.2026
|JPMORGAN
|17,00GBP
|-21,20 %
|30.03.2026
+2,26 %
+6,26 %
-5,01 %
+11,64 %
+33,54 %
+43,83 %
+51,03 %
+33,55 %
+503,40 %
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