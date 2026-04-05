Porsche AG Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Porsche AG Aktie im Überblick.

15 Analysten empfehlen die Porsche AG Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die Porsche AG Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Porsche AG Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Porsche AG Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Porsche AG Aktie beträgt 43,82€. Die Porsche AG Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +10,68 %.