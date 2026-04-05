Aktie kaufen oder verkaufen
Porsche AG Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Marijan Murat - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Porsche AG Aktie im Überblick.
15 Analysten empfehlen die Porsche AG Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die Porsche AG Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Porsche AG Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Porsche AG Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Porsche AG Aktie beträgt 43,82€. Die Porsche AG Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +10,68 %.
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Analysten und Kursziele für die Porsche AG Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|41,00Euro
|+3,56 %
|-
|DZ Bank
|33,00Euro
|-16,65 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|45,00EUR
|+13,67 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|45,00EUR
|+13,67 %
|-
|JEFFERIES
|45,00EUR
|+13,67 %
|08.03.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|50,00EUR
|+26,29 %
|11.03.2026
|RBC
|43,00EUR
|+8,61 %
|11.03.2026
|BARCLAYS
|40,00EUR
|+1,04 %
|11.03.2026
|BERENBERG
|43,00EUR
|+8,61 %
|11.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|40,00EUR
|+1,04 %
|11.03.2026
|JEFFERIES
|45,00EUR
|+13,67 %
|11.03.2026
|WARBURG RESEARCH
|41,00EUR
|+3,56 %
|11.03.2026
|JPMORGAN
|50,00EUR
|+26,29 %
|11.03.2026
|JPMORGAN
|58,00EUR
|+46,50 %
|11.03.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|45,00EUR
|+13,67 %
|12.03.2026
|WARBURG RESEARCH
|41,00EUR
|+3,56 %
|12.03.2026
|DZ BANK
|-
|-
|13.03.2026
|JEFFERIES
|41,00EUR
|+3,56 %
|15.03.2026
|RBC
|39,00EUR
|-1,49 %
|17.03.2026
|JEFFERIES
|41,00EUR
|+3,56 %
|20.03.2026
|JPMORGAN
|50,00EUR
|+26,29 %
|20.03.2026
|BERENBERG
|43,00EUR
|+8,61 %
|23.03.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|45,00EUR
|+13,67 %
|25.03.2026
-0,26 %
+4,72 %
-4,78 %
-14,97 %
-14,47 %
-66,85 %
-58,79 %
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