IONOS Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur IONOS Group Aktie im Überblick.

9 Analysten empfehlen die IONOS Group Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die IONOS Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die IONOS Group Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der IONOS Group Aktie beträgt 37,67€. Die IONOS Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +48,00 %.