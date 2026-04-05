Aktie kaufen oder verkaufen
IONOS Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
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Aktuelle Analystenmeinungen zur IONOS Group Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die IONOS Group Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die IONOS Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die IONOS Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der IONOS Group Aktie beträgt 37,67€. Die IONOS Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +48,00 %.
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Analysten und Kursziele für die IONOS Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs
|45,00Euro
|+76,82 %
|-
|JPMorgan
|37,00Euro
|+45,38 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|40,00EUR
|+57,17 %
|-
|UBS
|28,00EUR
|+10,02 %
|19.03.2026
|BARCLAYS
|34,00EUR
|+33,60 %
|19.03.2026
|BARCLAYS
|39,00EUR
|+53,24 %
|19.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|45,00EUR
|+76,82 %
|19.03.2026
|JPMORGAN
|37,00EUR
|+45,38 %
|19.03.2026
|DZ BANK
|-
|-
|23.03.2026
|BERENBERG
|34,00EUR
|+33,60 %
|24.03.2026
+0,99 %
+1,00 %
+9,93 %
-6,50 %
-1,85 %
+70,68 %
+21,48 %
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