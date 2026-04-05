Aktie kaufen oder verkaufen
TUI Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Soeren Stache - dpa-Zentralbild/dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur TUI Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die TUI Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die TUI Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die TUI Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der TUI Aktie beträgt 11,60€. Die TUI Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +71,19 %.
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Analysten und Kursziele für die TUI Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|13,00Euro
|+91,85 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|12,00EUR
|+77,10 %
|-
|JPMORGAN
|13,00EUR
|+91,85 %
|02.03.2026
|BARCLAYS
|11,00EUR
|+62,34 %
|06.03.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|9,00EUR
|+32,82 %
|25.03.2026
-2,19 %
-1,72 %
-10,48 %
-25,49 %
+3,58 %
-6,09 %
-65,02 %
-80,85 %
+1,96 %
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