TUI Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur TUI Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die TUI Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die TUI Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die TUI Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der TUI Aktie beträgt 11,60€. Die TUI Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +71,19 %.