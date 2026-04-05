Aktie kaufen oder verkaufen
Linde Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Jan Woitas - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Linde Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Linde Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Linde Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Linde Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Linde Aktie beträgt 478,28€. Die Linde Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +9,75 %.
Analysten und Kursziele für die Linde Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|525,00US-Dollar
|+20,47 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|537,00USD
|+7,02 %
|02.03.2026
|UBS
|550,00USD
|+9,61 %
|10.03.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|537,00USD
|+7,02 %
|12.03.2026
|JPMORGAN
|525,00USD
|+4,63 %
|12.03.2026
|DZ BANK
|-
|-
|26.03.2026
+2,40 %
+0,87 %
+2,43 %
+18,19 %
-0,56 %
+30,40 %
+198,36 %
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