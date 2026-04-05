Aktie kaufen oder verkaufen
AIR France - KLM Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Jakub Porzycki - picture alliance / NurPhoto
Aktuelle Analystenmeinungen zur AIR France - KLM Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die AIR France - KLM Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die AIR France - KLM Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der AIR France - KLM Aktie beträgt 10,00€. Die AIR France - KLM Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +10,33 %.
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Analysten und Kursziele für die AIR France - KLM Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|9,00EUR
|-0,71 %
|-
|BARCLAYS
|10,00EUR
|+10,33 %
|06.03.2026
|RBC
|-
|-
|09.03.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|11,00EUR
|+21,36 %
|09.03.2026
|RBC
|10,00EUR
|+10,33 %
|19.03.2026
|UBS
|10,00EUR
|+10,33 %
|26.03.2026
-3,72 %
+0,59 %
-26,10 %
-20,17 %
+6,44 %
+433,63 %
+250,82 %
+119,62 %
-90,70 %
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