AIR France - KLM Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur AIR France - KLM Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die AIR France - KLM Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die AIR France - KLM Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der AIR France - KLM Aktie beträgt 10,00€. Die AIR France - KLM Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +10,33 %.