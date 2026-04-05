Aktie kaufen oder verkaufen
Novo Nordisk Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Novo Nordisk A/S
Aktuelle Analystenmeinungen zur Novo Nordisk Aktie im Überblick.
14 Analysten empfehlen die Novo Nordisk Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Novo Nordisk Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Novo Nordisk Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Novo Nordisk Aktie beträgt 64,94€. Die Novo Nordisk Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +103,18 %.
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Analysten und Kursziele für die Novo Nordisk Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs
|260,00Euro
|+713,52 %
|-
|JPMorgan
|250,00Euro
|+682,23 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|275,00DKK
|+15,14 %
|-
|BARCLAYS
|270,00DKK
|+13,05 %
|02.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|260,00DKK
|+8,86 %
|02.03.2026
|BARCLAYS
|270,00DKK
|+13,05 %
|06.03.2026
|JPMORGAN
|250,00DKK
|+4,67 %
|09.03.2026
|BERENBERG
|300,00DKK
|+25,61 %
|11.03.2026
|BARCLAYS
|270,00DKK
|+13,05 %
|23.03.2026
|JEFFERIES
|270,00DKK
|+13,05 %
|23.03.2026
|JPMORGAN
|250,00DKK
|+4,67 %
|25.03.2026
|BARCLAYS
|270,00DKK
|+13,05 %
|26.03.2026
|JPMORGAN
|250,00DKK
|+4,67 %
|29.03.2026
|BARCLAYS
|270,00DKK
|+13,05 %
|30.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|263,00DKK
|+10,11 %
|31.03.2026
+1,36 %
-1,38 %
-1,16 %
-29,36 %
-51,16 %
-57,60 %
+6,22 %
+28,47 %
+1.801,94 %
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