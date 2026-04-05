RENK Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur RENK Group Aktie im Überblick.

9 Analysten empfehlen die RENK Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die RENK Group Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der RENK Group Aktie beträgt 73,38€. Die RENK Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +36,28 %.