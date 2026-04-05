Aktie kaufen oder verkaufen
RENK Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur RENK Group Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die RENK Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die RENK Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der RENK Group Aktie beträgt 73,38€. Die RENK Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +36,28 %.
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Analysten und Kursziele für die RENK Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|-
|-
|-
|JPMorgan
|75,00Euro
|+39,30 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|72,00EUR
|+33,73 %
|-
|BERENBERG
|76,00EUR
|+41,16 %
|05.03.2026
|JEFFERIES
|75,00EUR
|+39,30 %
|05.03.2026
|JPMORGAN
|75,00EUR
|+39,30 %
|05.03.2026
|JPMORGAN
|75,00EUR
|+39,30 %
|05.03.2026
|WARBURG RESEARCH
|63,00EUR
|+17,01 %
|09.03.2026
|BERENBERG
|76,00EUR
|+41,16 %
|11.03.2026
-0,67 %
+1,97 %
-10,58 %
-2,18 %
+15,67 %
+229,57 %
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