Quanten-Alarm: Google warnt vor Bedrohung von 6,7 Mio. Bitcoin

Neue Erkenntnisse aus einem Google-Whitepaper haben die Bedrohungslage für Kryptowährungen verschärft: Demnach könnte die für Angriffe auf die Kryptografie hinter Bitcoin benötigte Quantenrechenleistung um das Zwanzigfache niedriger liegen als bislang angenommen. Das würde die Zeitspanne, in der Quantenrechner private Schlüssel kompromittieren können, dramatisch verkürzen. Besonders brisant: Schätzungsweise 6,7 Millionen Bitcoin – darunter Coins, die Satoshi Nakamoto zugeschrieben werden – wären potentiell gefährdet. Google fordert einen raschen Umstieg auf Post-Quanten-Kryptografie (PQC) und plant, seine Infrastruktur bis 2029 entsprechend umzurüsten.

Der Dringlichkeitscharakter wird von Branchenakteuren bestätigt: Alex Pruden von Project Eleven warnt, leistungsfähige Quantenarchitekturen könnten einen privaten Schlüssel in neun Minuten knacken – ein Zeitfenster, das nahe an der durchschnittlichen Bitcoin-Blockzeit von zehn Minuten liegt und das Bedrohungsmodell fundamental verändere. Innerhalb der Forschungsszene gehen die Einschätzungen auseinander: Craig Gidney (Google) taxiert die Wahrscheinlichkeit eines angreifungsfähigen Quantencomputers bis 2030 auf rund zehn Prozent, während Investment-Profis wie Matthew Kimmell von CoinShares eine schnellere Entwicklung für möglich halten, sehen das Problem aber weiterhin als lösbar.

Parallel dazu stockt die regulatorische Klärung in den USA: Der "Clarity Act", ein zentrales Gesetzesvorhaben zur Marktstruktur digitaler Vermögenswerte, gilt laut TD Cowen inzwischen nur noch mit etwa einem Drittel Wahrscheinlichkeit als noch 2026 verfassungsfähig verabschiedungsfähig. Streitpunkt bleibt vor allem die Behandlung von Stablecoins. Ein jüngster Kompromissvorschlag würde Zinszahlungen auf ungenutzte Stablecoin-Guthaben verbieten und nur nutzungsbasierte Belohnungen erlauben – ein Ansatz, den Krypto-Plattformen wie Coinbase ablehnen, während Banken vor erhöhter Nutzung als Zahlungsinstrument warnen. Beobachter erwarten eine mögliche Einigung erst in letzter Minute vor der Sommerpause des Kongresses.

Vor diesem regulatorischen Hintergrund meldet DeFi Technologies für das Geschäftsjahr 2025 deutliche operative Fortschritte: Rekordumsatz von 99,1 Mio. USD und Rekordnettogewinn von 62,7 Mio. USD, durchschnittliche verwaltete Vermögen (AUM) von rund 810 Mio. USD sowie eine starke Liquiditätsbasis (Barmittel inkl. USDT/USDC 113,8 Mio. USD). Treiber waren insbesondere das Asset‑Management-Geschäft Valour und die erstmals voll konsolidierte Stillman Digital. Management betont Profitabilität, robuste Bilanz und Wachstumspläne für 2026.

Fazit: Technologische Risiken rücken die Sicherheitsfrage in den Fokus, während regulatorische Unsicherheit und gleichzeitig sektorinterne Konsolidierung den Markt prägen. Für Marktteilnehmer bleibt daher zweigleisiges Handeln Pflicht: technische Nachrüstung und Vorbereitung auf volatile politische Entscheidungen.

Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 67.062USD auf CryptoCompare Index (05. April 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.