Hohe Zinsen und Iran‑Spannungen dämpfen US‑Immobilien – Käufer fehlen

Treiber der aktuellen Entwicklung sind vor allem die Renditen langfristiger US‑Staatsanleihen, die infolge geopolitischer Spannungen und steigender Ölpreise zulegten. Hypothekenzinsen orientieren sich an der zehnjährigen Rendite; der Durchschnittssatz für 30‑jährige Festhypotheken stieg innerhalb weniger Tage von rund 5,98 auf 6,38 Prozent. Hohe Finanzierungskosten halten vor allem Erstkäufer fern und verengen das Käufersegment. Ökonomische Modelle und Expertenprognosen erwarten für 2026 ein leichtes, aber nicht dynamisches Preiswachstum: Regionale Divergenzen bleiben wahrscheinlich, mit weiteren Preiskorrekturen in einigen Märkten und moderatem Aufwärtspotenzial in anderen.

Die US-Immobilienpreise haben sich im Januar nur moderat erhöht, doch die Aussicht auf weiter hohe Zinsen dämpft die Nachfrage nachhaltig. Die Federal Housing Finance Agency meldete einen Anstieg der Einfamilienhauspreise um 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat; auf Jahressicht verteuerten sich Häuser um 1,6 Prozent, nach 1,9 Prozent im Dezember. Teilweise ist die Verlangsamung statistisch bedingt, weil starke Zugewinne des Vorjahres nicht länger in die Vergleichsperiode fallen. Marktbeobachter verweisen jedoch auf strukturelle Bremsspuren: Die Verkäufe gebrauchter Häuser liegen deutlich unter dem Vorkrisenniveau, die Nachfrage nach Neubauten ist schwach, und Indikatoren wie der S&P/Case‑Shiller‑Index signalisieren nur leichte Aufwärtsbewegungen in vielen Ballungszentren.

Parallel sind die Devisenmärkte von geopolitischer Unsicherheit geprägt. Der Euro fiel im US‑Handel auf rund 1,15 Dollar und geriet damit gegenüber dem Dollar unter Druck. Marktteilnehmer interpretierten die Aussagen des US‑Präsidenten zur Ausweitung militärischer Operationen im Iran als Signal erhöhter Unsicherheit; in solchen Phasen profitiert der Dollar als weltweite Leitwährung von einer erhöhten Risikoaversion. Zudem sind die USA als Rohölförderland weniger anfällig gegenüber steigenden Ölpreisen, was den Dollar zusätzlich stützt, da Rohöl in Dollar gehandelt wird.

Die Kombination aus stärkeren Renditen, höheren Hypothekenzinsen und geopolitischer Unsicherheit schafft derzeit ein herausforderndes Umfeld für Immobilienkäufer und erhöht die Volatilität an den Währungs- und Kapitalmärkten. Kurzfristig dürften Nachrichten zum Kriegsverlauf und anstehende Konjunkturdaten, etwa Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die Richtung vorgeben. Für Verkäufer bedeutet die Gegenwart hoher Zinsen und reduzierter Käuferzahlen, dass Verhandlungspositionen schwächer ausfallen könnten; Preisforderungen müssten in vielen Regionen realistischer gestaltet werden, um Bewegung in den Markt zu bringen. Kreditinstitute reagieren mit strafferen Konditionen, wodurch die Nachfrage weiter gehemmt wird. Auf Seiten der Notenbanken bleibt das Bild uneinheitlich: Während die Fed die Zinsentwicklung an Daten und Inflationsrisiken ausrichtet, beobachtet die Europäische Zentralbank die Wechselkursentwicklung aufmerksam – der EZB‑Referenzkurs wurde zuletzt bei 1,1525 Dollar festgelegt. Anleger sollten sich daher auf höhere Volatilität einstellen und politische wie konjunkturelle Nachrichten als kurzfristige Preistreiber bezeichnen. Insgesamt bleibt 2026 ein Jahr mit vorsichtigen Marktbewegungen und begrenzten Chancen lokal.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,151USD auf Forex (05. April 2026, 04:36 Uhr) gehandelt.