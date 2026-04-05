Tesla-Alarm: Talfahrt bei Auslieferungen — setzt alles auf KI?

Das Volumengeschäft wird nach wie vor von Model 3 und Model Y getragen; andere Baureihen bleiben marginal. Wichtige Faktoren für die unter den Erwartungen liegenden Auslieferungen sind das Auslaufen staatlicher Kaufanreize in den USA, Produktionsumstellungen – insbesondere beim Model Y – sowie negative Signale durch die politischen Kontroversen um CEO Elon Musk. Besonders schmerzhaft ist der Rückgang in China, dem größten Absatzmarkt, wo es im Vergleich zum Vorquartal zu einem deutlichen Einbruch kam. In Europa zeigen sich erste Erholungszeichen: Neuzulassungen in der EU legten anfangs zu, doch regulatorische Hürden – etwa bei der Zulassung autonomer Systeme – bremsen das volle Potenzial.

Tesla steckt in einer Übergangsphase: Die Quartalszahlen zum Auftaktjahr 2026 lieferten gemischte Signale und haben die Börse enttäuscht. Im ersten Quartal lieferte der Konzern 358.023 Fahrzeuge aus – ein Plus von 6,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr, aber deutlich unter den Konsenserwartungen der Wall Street von rund 365.000 bis 372.000 Einheiten. Die Produktion hingegen stieg auf 408.386 Einheiten, was auf ein Aufstocken der Bestände und eine schwächere Nachfrage hindeutet.

Strategisch verlagert Tesla den Fokus weg vom klassischen Autoverkauf hin zu Software, KI und Mobilitätsplattformen. Kern der Neuausrichtung ist das Angebot „Full Self-Driving“ als Abo-Modell, das wiederkehrende Umsätze und verbesserte Margen verspricht. Noch weitreichender ist die Ambition, Robotaxis und spezialisierte Fahrzeuge („Cybercabs“) zu starten; erste unüberwachte Fahrten laufen bereits in Austin. Gelingt die Kommerzialisierung, könnte sich das Geschäftsmodell grundlegend wandeln.

Parallel wächst die Energiesparte: Im ersten Quartal installierte Tesla Energiespeicher mit 8,8 GWh Kapazität. Analysten sehen hier ein langfristiges Potenzial, beklagen jedoch enttäuschende Installationszahlen im Quartal.

Marktreaktion und Ausblick: Die Aktie gab nach Bekanntgabe um rund vier Prozent nach und befindet sich seit Jahresbeginn deutlich im Minus; einige technische Indikatoren wie das Unterschreiten der 200-Tage-Linie signalisieren Vorsicht. Analysten bleiben dennoch überwiegend positiv: Kursziele reichen bis 600 US-Dollar, RBC hält an „Outperform“ mit 500 Dollar fest. Langfristige Produktionsprognosen sehen 1,69 Millionen Fahrzeuge für 2026, 1,88 Millionen für 2027 und über zwei Millionen 2028, mit einem möglichen Sprung über drei Millionen bis 2030.

Fazit: Kurzfristig belasten Nachfragefaktoren, Produktionsanpassungen und geopolitische Risiken. Langfristig bleibt Tesla die Wette auf KI, autonomes Fahren und wiederkehrende Erlöse – ein Transformationspfad, der erhebliche Chancen, aber auch erhebliche Risiken birgt. Die anstehenden Quartalszahlen im April werden richtungsweisend.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,42 % und einem Kurs von 360,6USD auf Nasdaq (03. April 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.