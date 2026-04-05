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    Deutsche Chemie am Abgrund: Energiepreise, Lieferchaos und Job-Kahlschlag

    Deutsche Chemie am Abgrund: Energiepreise, Lieferchaos und Job-Kahlschlag
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    Die deutsche Chemiebranche rutscht infolge steigender Energie- und Rohstoffkosten sowie schwacher Nachfrage in eine akute Schieflage. Der ifo-Geschäftsklimaindex für die Branche fiel im März auf minus 25,0 Punkte (Februar: −16,7). Die Beurteilung der aktuellen Lage sackte auf −31,9 Punkte ab; auch die Erwartungen gaben merklich nach. ifo-Expertin Anna Wolf bilanziert, die Kriegshandlungen im Nahen Osten träfen eine bereits angeschlagene Branche „mit voller Wucht“.

    Vor dem Konflikt belastete ein Mangel an Aufträgen die Unternehmen; der Iran-Krieg verschärft diese Dynamik zusätzlich durch höhere Preise für Rohöl, Energie und Vorprodukte. Viele Unternehmen planen Preiserhöhungen, um die Kosten weiterzugeben; ökonomisch ist dieser Spielraum jedoch begrenzt, weil höhere Endpreise die ohnehin fragile Nachfrage weiter dämpfen könnten. Parallel wächst die Sorge um Beschäftigung: Die Beschäftigungserwartungen stürzten auf historisch niedrige −32,1 Punkte. ifo zufolge bleibt Betrieben angesichts externer Belastungen vor allem der Abbau von Arbeitsplätzen als kurzfristiger Anpassungshebel.

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    Hinzu kommt das Risiko konkreter Materialengpässe. Der Verband der Chemischen Industrie warnt vor Lieferproblemen und Verteuerungen bei zentralen Vorprodukten wie Cyclohexan, Glycol, Melamin oder Methanol – Stoffen, die für Produktion von Kunststoffen, Klebstoffen und weiteren Industriegütern essenziell sind. VCI-Geschäftsführer Wolfgang Große Entrup spricht von einer massiven Verwundbarkeit der europäischen Wertschöpfungsketten, sollten zentrale Vorprodukte knapp oder unbezahlbar werden.

    Die Börse reagiert nervös: BASF-Aktien gaben jüngst deutlich nach; Analysten wie Geoff Haire (UBS) sehen die Möglichkeit, dass kurzfristig durchgeführte Preiserhöhungen mittelfristig die Nachfrage bremsen und die Erholung der Branche untergraben. Barclays bestätigte für BASF das Rating „Underweight“ mit einem Kursziel von 40 Euro und betont, dass der Krieg Sorgen zu Energieversorgung, Logistik und Rohstoffabhängigkeit geschürt habe.

    In die Debatte mischen sich auch Diskussionen über fallende Preise für Batteriespeicher: Forumsposts und Berichte verweisen auf drastische Kostensenkungen, vor allem in China, wo Großprojekte und Ausschreibungen massive Volumina erzeugen. Für die Industrie könnten günstigere Systemspeicher mittelfristig Stromkosten senken; für Privathaushalte bleiben Heimspeicher hingegen vergleichsweise teuer. Insgesamt stehen Politik und Industrie vor einem doppelten Spannungsfeld: akuter Krisendruck und strategische Fragen zur Resilienz der Versorgungsketten.

    Die politische Dimension gewinnt dadurch an Bedeutung: Kurzfristige Entlastungsprogramme für energieintensive Hersteller, gezielte Förderung strategischer Vorprodukte sowie Beschleunigung von Investitionen in Speicher- und Importinfrastruktur könnten die unmittelbaren Risiken mindern. Langfristig verlangt die Situation eine Diversifizierung der Versorgung, stärkere Kreislaufwirtschaftsmaßnahmen zur Verringerung von Rohstoffabhängigkeit sowie ein industriepolitisches Bündnis zwischen Staat und Unternehmen, um Industriearbeitsplätze zu sichern und die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Die Zeit für politische Weichenstellungen ist kurz. Unternehmen sollten parallel Kostenmanagement und Innovation vorantreiben, um resilienter und wettbewerbsfähiger zu werden. bleiben wichtig.



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    Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 50,80EUR auf Tradegate (02. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



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