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    Hormus blockiert: Trump droht mit Öl-Kontrolle — Weltmärkte zittern

    Hormus blockiert: Trump droht mit Öl-Kontrolle — Weltmärkte zittern
    Foto: Jan Woitas - dpa

    Die jüngste Eskalation im Iran-Konflikt, ausgelöst durch den Bombenangriff auf eine zentrale Autobahnbrücke bei Teheran und verschärft durch Drohungen von US-Präsident Donald Trump, erhöht die Risiken für die Weltwirtschaft erheblich. Trump kündigte weitere Angriffe an, veröffentlichte Bilder der zerstörten Brücke in Karadsch und suggerierte, der Iran müsse sich rasch auf einen Deal einlassen, sonst bleibe «nichts mehr übrig». Zeitgleich erwägt er eine faktische Kontrolle regionaler Ölvorkommen und schrieb, man könne die Straße von Hormus öffnen und «das Öl nehmen», was einen direkten Eingriff in die globalen Energiemärkte implizieren würde.

    Die strategisch wichtige Meerenge von Hormus ist seit Beginn der israelisch-amerikanischen Angriffe auf den Iran de facto blockiert; die Schifffahrt kam weitgehend zum Erliegen und die Energiepreise stiegen weltweit. Bei einer jüngsten Krisensitzung, zu der Großbritannien über 40 Staaten geladen hatte, wurden mögliche weitere Sanktionen gegen Teheran und Kooperationen mit der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) erörtert. Konkrete Maßnahmen blieben jedoch aus; Militärplaner sollen nächste Woche Optionen zur Wiederherstellung der Schifffahrtsicherheit prüfen.

    Die wirtschaftlichen Folgen sind bereits spürbar: verminderte Durchfahrten durch Hormus treiben Frachtraten und Versicherungsprämien für Schiffe in die Höhe, erhöhen Lieferkettenkosten und verschärfen Inflationsdruck in importabhängigen Volkswirtschaften. Ein länger andauernder Ausfall iranischer Exporte sowie eine mögliche Beschlagnahme von Ölvorkommen würden die globale Angebotslage weiter verknappen und die Preise nach oben treiben. Anleger und Zentralbanken beobachten die Lage angespannt; an den Kapitalmärkten stiegen Risikoaufschläge, während sichere Häfen gefragt waren.

    Militärische Entwicklungen – darunter Berichte über den Abschuss eines US-Kampfflugzeugs über iranischem Gebiet, Rettungsaktionen für die Besatzung sowie gemeinsame israelisch-amerikanische Angriffe auf iranische Infrastruktur – nähren die Unsicherheit. Ein rasches Ende des Konflikts ist nicht in Sicht; diplomatische Vermittlungssignale fehlen, vielmehr dominieren Drohungen und Vergeltungsaktionen.

    Für Unternehmen bedeutet dies erhöhte Vorsicht bei Handel mit der Region, Neubewertung von Risiko- und Versicherungsstrategien, mögliche Umleitung von Seetransporten und verstärkte Suche nach alternativen Lieferanten. Regierungen und Märkte müssen kurzfristig Instrumente zur Stabilisierung der Energieversorgung und zur Abschwächung weltwirtschaftlicher Verwerfungen prüfen.

    Kurzfristig stehen Regierungen vor der Wahl, strategische Reserven zu mobilisieren, die Produktion in anderen Förderländern zu erhöhen oder Zahlungs- und Versicherungsmechanismen zu stützen. Eine Ausweitung der OPEC+-Förderquoten dürfte politisch heikel sein; zugleich könnten Freigaben aus strategischen Ölvorräten (SPR) temporär dämpfend wirken. Höhere Fracht- und Versicherungsraten sowie längere Transportzeiten erhöhen die Produktionskosten global vor allem für energieintensive Branchen. Emerging Markets sind besonders verwundbar: stärkere Kapitalabflüsse, Währungsdruck und steigende Importkosten könnten Rezessionen auslösen. Langfristig könnte dies zu einer Neubewertung geopolitischer Risiken in Unternehmensbewertungen führen und Kapitalallokation deutlich beeinflussen.



    Öl (Brent)

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    ISIN:XC0009677409WKN:967740

    Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,27 % und einem Kurs von 108,9USD auf L&S Exchange (02. April 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.



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