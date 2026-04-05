Mutares: Vorabplatzierung stark überzeichnet – Aktie sackt ab

Mutares hat die Vorabplatzierung im Rahmen einer geplanten Kapitalerhöhung über bis zu rund 105 Mio. Euro erfolgreich abgeschlossen. Im beschleunigten Bookbuilding wurden 1.076.166 neue Aktien zu einem Platzierungspreis von 24,50 Euro je Aktie platziert; das Volumen der Vorabplatzierung beträgt damit 26,4 Mio. Euro. Das Orderbuch war nach Unternehmensangaben nahezu dreifach überzeichnet, getragen von über 30 institutionellen Investoren. Die Zuteilung erfolgte ausschließlich an langfristig orientierte („Long‑only“) Investoren und an solche, die frühzeitig substanzielle Orderinteressen signalisiert hatten. Mehr als 60 Prozent der Nachfrage stammten aus dem Ausland, vornehmlich aus den USA und Großbritannien – ein Hinweis auf die zunehmende Internationalisierung der Investorenbasis.

Der Platzierungspreis von 24,50 Euro entspricht zugleich dem Bezugspreis für die anschließende Bezugstranche. Insgesamt sollen bis zu 4.269.651 neue Stammaktien ausgegeben werden; die verbleibenden rund 3,19 Mio. Aktien werden den bestehenden Aktionären im Rahmen eines Bezugsangebots angeboten. Das Bezugsverhältnis wurde auf 5:1 festgelegt (fünf bestehende Aktien berechtigen zum Bezug einer neuen Aktie). Die Bezugsfrist soll voraussichtlich vom 8. bis 21. April 2026 laufen. Die Zuteilung der Vorabplatzierungsaktien erfolgte am 2. April, mit geplantem ersten Handelstag im Prime Standard der Frankfurter Börse am 8. April und erwarteter Abwicklung um den 10. April. Cantor Fitzgerald agiert als Sole Global Coordinator; Metzler und Stifel fungieren als Joint Bookrunners.