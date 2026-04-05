Trump warnt vor Iran - Öl treibt Renditen deutscher Bundesanleihen hoch

Auslöser der Verunsicherung waren vor allem die erneut gestiegenen Ölpreise nach Trumps Ansprache, die Inflationssorgen neu anfachten. Höhere Energiepreise bergen das Risiko, dass sich der Preisdruck in den kommenden Monaten verbreitert – ein Szenario, das Anleger risikobehaftete Papiere wie Bund-Futures meiden lässt und die Renditen steigen lässt. In der Folge reagierten die Bondmärkte mit erhöhter Nervosität, zumal die Rede des Präsidenten keine konkreten Neuigkeiten brachte, die auf ein baldiges Ende der militärischen Auseinandersetzungen hätten schließen lassen.

US-Präsident Donald Trumps Rede zum Krieg mit dem Iran hat die Kurse deutscher Staatsanleihen am Donnerstag deutlich belastet. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future gab zeitweise nach und fiel bis auf 125,05 Punkte; zuletzt wurde er in Berichten mit 125,66 Zählern (Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe: 2,98 Prozent) bzw. in anderen Meldungen bei 125,35 Punkten mit einer Rendite von 3,02 Prozent ausgewiesen. Damit setzte sich der kurzfristig aufgehellte Markttrend der vergangenen Tage zunächst wieder zurück.

Trump hatte den Amerikanern ein baldiges Erreichen aller militärischen Ziele in Aussicht gestellt und von bevorstehenden, teils heftigen Angriffen im Iran gesprochen. Diese Zuversicht der US-Regierung wird jedoch nicht von Teheran geteilt, was Marktbeobachter als ein Grund für die anhaltende Risikoaversion benennen. Commerzbank-Experte Rainer Guntermann kommentierte, die Bondmärkte gingen „mit einem mulmigen Gefühl ins Osterwochenende“, da Trumps Versprechen auf einen schnellen Kriegsabschluss nicht von der Gegenseite geteilt würden.

Für leichte Entspannung sorgte eine Meldung der iranischen Nachrichtenagentur IRNA: Demnach arbeite der Iran an einem Protokoll mit Oman zur Überwachung des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus, das unter anderem eine sichere Durchfahrt gewährleisten soll. Diese Hinweise auf zumindest begrenzte pragmatische Schritte konnten die Marktverschiebungen aber nur dämpfen, nicht umkehren.

In der Konsequenz bleiben die Märkte wachsam: Die Kombination aus geopolitischer Unsicherheit und hartnäckig hohen Ölpreisen erhöht das Risiko eines anhaltenden Inflationsimpulses. Damit stehen die Notenbanken weiter unter Beobachtung, weil sie ihre geldpolitische Glaubwürdigkeit verteidigen müssten. Für Anleger bedeutet dies erhöhte Volatilität an den Rentenmärkten und eine unklare Perspektive für kurzfristige Zinsbewegungen.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 125,6EUR auf L&S Exchange (02. April 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.