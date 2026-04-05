Kurssturz bei Lufthansa: Downgrade, steigende Kerosinpreise & Pilotenstreit

Parallel belasten strukturelle Risiken und arbeitsrechtliche Spannungen das Unternehmen. Im Streit um die Freistellung gewerkschaftlich organisierter Piloten erhielt die Flugkapitänsgewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) internationale Rückendeckung. Ron Hay, Präsident der internationalen Pilotenorganisation Ifalpa, appellierte an Konzernchef Carsten Spohr, die VC-Vertreter wieder für sicherheitsrelevante Aufgaben in internationalen Flugsicherheitsgremien freizustellen. Hintergrund ist die von Lufthansa ausgesprochene Kündigung einer Vereinbarung über Freistellungen nach jüngsten Streikwellen; das Unternehmen sieht die Regeln während des Arbeitskampfs missbraucht, weil Piloten sich freistellen ließen und zugleich weiter Gehalt bezogen hätten.

Die Aktien der Deutschen Lufthansa gerieten am Donnerstagvormittag unter Druck; im vorbörslichen Handel auf Tradegate sank der Kurs zuletzt um 4,2 Prozent auf 7,44 Euro. Auslöser war eine Abstufung durch die US-Investmentbank Morgan Stanley, die das Rating von „Overweight“ auf „Equal-Weight“ senkte und das Kursziel von 9,40 auf 7,50 Euro reduzierte. Analysten begründeten die Neubewertung mit erheblichen Risiken für anhaltend höhere Treibstoffkosten infolge des Konflikts im Nahen Osten. Selbst bei einer raschen Deeskalation warnten sie davor, dass Engpässe bei Raffineriekapazitäten, Logistik und Lagerbeständen eine normale Preisentwicklung verzögern könnten, was die Margen der Airlines belastet.

VC-Präsident Andreas Pinheiro kritisiert die Entscheidung scharf und warnte, die Kündigung gefährde die Flugsicherheit, weil deutlich mehr Piloten in Sicherheitsgremien tätig seien als in der Tarifarbeit. Er unterstellt, Lufthansa missachte internationales Verständnis, wonach Fluggesellschaften die sicherheitsbezogenen Aktivitäten der Berufsverbände unterstützen sollten. Lufthansa hält dem entgegen, weiterhin ehrenamtliche Engagements zu ermöglichen und betont, dass Freistellungen für Tätigkeiten wie Flight-Safety-Arbeitsgruppen, internationale Beziehungen, politische Arbeit und VC-Vorstandstätigkeiten grundsätzlich möglich seien. Die Kündigung sei eine Reaktion auf Missbrauchsvorwürfe während des Arbeitskampfs.

Für Anleger bedeuten die Kombination aus operativem Gegenwind, steigenden Treibstoffkosten und arbeitsrechtlichen Konflikten erhöhte Unsicherheit. Marktteilnehmer dürften kurzfristig sensible auf Nachrichtenlage reagieren, während mittelfristig die Profitabilität von einer Normalisierung der Ölpreise und einer Deeskalation der Arbeitskonflikte abhängt. Analysten und Investoren werden nun genau auf die nächste Quartalsberichterstattung sowie auf Management-Hinweise zur Hedging-Strategie und Kostendisziplin achten. Steigende Kerosinpreise könnten operative Ergebnisse kurzfristig drücken, zugleich eröffnen sich Chancen für Kapazitätsanpassungen, Preiserhöhungen und Effizienzprogramme. Entscheidend bleibt, inwieweit Lufthansa Zusatzkosten an Kunden weitergeben kann, welche Auswirkungen anhaltende Streiks auf Sitzladefaktoren haben und ob die Airline durch Rationalisierungen Liquidität und Bilanz stärkt. Politische Risiken und geopolitische Unsicherheiten könnten zudem Nachfrage und internationale Verbindungen belasten. Für die Bewertung bleibt damit ein hohes Nachrichtenrisiko bestehen; Anleger sollten Volatilität einpreisen und Aussagen des Vorstands zu Arbeitsbeziehungen, Sicherheit und Treibstoffkosten besonders gewichten. Kurzfristig könnten sich Handelsaktivitäten sowohl mit Leerverkäufen als auch mit Nachkäufen intensivieren an den Börsen.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,65 % und einem Kurs von 7,52EUR auf Tradegate (02. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.