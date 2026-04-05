Sprit-Alarm in Berlin: Koalition droht mit Preisdeckel und Übergewinnsteuer

Parallel hat die Regierung bereits marktregulierende Maßnahmen umgesetzt: neue Transparenzregeln (Tagespreisbindung um 12 Uhr) und erweiterte Befugnisse für das Bundeskartellamt. Die politische Erwartung ist klar: Das Kartellamt muss die Preisbildung an Tankstellen unverzüglich prüfen und notfalls eingreifen, um mutmaßliche Preissprünge zu unterbinden.

Die anhaltenden Preisschocks an den Zapfsäulen haben in Berlin eine politische Reaktion ausgelöst, die über kosmetische Schritte hinausgehen soll. Eine von Unions- und SPD-Fraktion eingesetzte Taskforce, geführt von Armand Zorn (SPD) und Sepp Müller (CDU), signalisiert kurzfristige Entlastungsmaßnahmen „möglichst innerhalb dieses Monats“. Im Fokus stehen sowohl klassische fiskalische Hebel (temporäre Senkung der Energiesteuer, Kfz-Steuer-Entlastung, erhöhte Pendlerpauschale) als auch strukturelle Eingriffe wie ein Spritpreisdeckel oder eine Übergewinnsteuer für Mineralölkonzerne. Finanzminister und SPD-Chef Lars Klingbeil mahnt in einem Brief an die Bundesregierung zur Vorbereitung zielgerichteter Schritte gegen die Inflationsrisiken.

Ökonomische Einschätzungen divergieren. Veronika Grimm (Sachverständigenrat) begrüßt verhaltenslenkende Maßnahmen wie ein Tempolimit oder stärkere Homeoffice-Anreize als Mittel zur Nachfragebegrenzung, lehnt jedoch Tankrabatte, Preisdeckel und Übergewinnsteuern ab. Solche Instrumente verzerren ihrer Ansicht nach Marktpreise und verhindern die nötige Nachfrageanpassung. Aktuelle Daten untermauern die Dringlichkeit: Der Dieselpreis erreichte laut ADAC mit 2,327 Euro pro Liter einen neuen Rekord, Super E10 notierte bei 2,129 Euro/ Liter.

Externe Schocks verschärfen die Lage. Vor der libyschen Küste treibt der russische Flüssigerdgastanker „Arctic Mategaz“ manövrierunfähig – nach einem Brand und gescheiterten Schleppversuchen – und erhöht Risiken für die maritime Versorgung und potenzielle Marktverwerfungen. Die geopolitische Dimension des Iran-Kriegs sowie unkalkulierbare Zwischenfälle auf See können Energiepreise weiter destabilisieren.

Branchensignale aus der Schweiz: Der Personenwagenmarkt zeigt im März mit 23.258 Neuzulassungen (+7,2% vs. Vorjahr) erste Erholungszeichen; das Quartal weist ein leichtes Plus von 0,6%. Auffällig ist die Präferenz für Plug-in-Hybride (starkes Wachstum um gut 30%), während reine BEV moderat zulegen (+6,3%). Hemmnisse bleiben: Lademöglichkeiten für Mieter und hohe Strompreise bremsen die BEV-Adoption.

Fazit: Politik steht unter Zeitdruck, kurz- und mittelfristig zwischen Nachfragebremse, gezielten Entlastungen und Marktstabilisierung abzuwägen. Fehlende Infrastruktur, geopolitische Risiken und volatile Rohstoffpreise machen dabei wirtschaftlich wie politisch heikle Entscheidungen unvermeidlich.

Diesel wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 1.357USD auf Ariva Indikation (02. April 2026, 21:59 Uhr) gehandelt.