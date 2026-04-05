    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsDiesel RohstoffvorwärtsNachrichten zu Diesel
    785 Aufrufe 785 0 Kommentare 0 Kommentare

    Sprit-Alarm in Berlin: Koalition droht mit Preisdeckel und Übergewinnsteuer

    Sprit-Alarm in Berlin: Koalition droht mit Preisdeckel und Übergewinnsteuer
    Foto: 34097299

    Die Koalition in Alarmbereitschaft: Energiepreiskrise zwingt zu schnellen, zielgerichteten Eingriffen

    Die anhaltenden Preisschocks an den Zapfsäulen haben in Berlin eine politische Reaktion ausgelöst, die über kosmetische Schritte hinausgehen soll. Eine von Unions- und SPD-Fraktion eingesetzte Taskforce, geführt von Armand Zorn (SPD) und Sepp Müller (CDU), signalisiert kurzfristige Entlastungsmaßnahmen „möglichst innerhalb dieses Monats“. Im Fokus stehen sowohl klassische fiskalische Hebel (temporäre Senkung der Energiesteuer, Kfz-Steuer-Entlastung, erhöhte Pendlerpauschale) als auch strukturelle Eingriffe wie ein Spritpreisdeckel oder eine Übergewinnsteuer für Mineralölkonzerne. Finanzminister und SPD-Chef Lars Klingbeil mahnt in einem Brief an die Bundesregierung zur Vorbereitung zielgerichteter Schritte gegen die Inflationsrisiken.

    Parallel hat die Regierung bereits marktregulierende Maßnahmen umgesetzt: neue Transparenzregeln (Tagespreisbindung um 12 Uhr) und erweiterte Befugnisse für das Bundeskartellamt. Die politische Erwartung ist klar: Das Kartellamt muss die Preisbildung an Tankstellen unverzüglich prüfen und notfalls eingreifen, um mutmaßliche Preissprünge zu unterbinden.

    Ökonomische Einschätzungen divergieren. Veronika Grimm (Sachverständigenrat) begrüßt verhaltenslenkende Maßnahmen wie ein Tempolimit oder stärkere Homeoffice-Anreize als Mittel zur Nachfragebegrenzung, lehnt jedoch Tankrabatte, Preisdeckel und Übergewinnsteuern ab. Solche Instrumente verzerren ihrer Ansicht nach Marktpreise und verhindern die nötige Nachfrageanpassung. Aktuelle Daten untermauern die Dringlichkeit: Der Dieselpreis erreichte laut ADAC mit 2,327 Euro pro Liter einen neuen Rekord, Super E10 notierte bei 2,129 Euro/ Liter.

    Externe Schocks verschärfen die Lage. Vor der libyschen Küste treibt der russische Flüssigerdgastanker „Arctic Mategaz“ manövrierunfähig – nach einem Brand und gescheiterten Schleppversuchen – und erhöht Risiken für die maritime Versorgung und potenzielle Marktverwerfungen. Die geopolitische Dimension des Iran-Kriegs sowie unkalkulierbare Zwischenfälle auf See können Energiepreise weiter destabilisieren.

    Branchensignale aus der Schweiz: Der Personenwagenmarkt zeigt im März mit 23.258 Neuzulassungen (+7,2% vs. Vorjahr) erste Erholungszeichen; das Quartal weist ein leichtes Plus von 0,6%. Auffällig ist die Präferenz für Plug-in-Hybride (starkes Wachstum um gut 30%), während reine BEV moderat zulegen (+6,3%). Hemmnisse bleiben: Lademöglichkeiten für Mieter und hohe Strompreise bremsen die BEV-Adoption.

    Fazit: Politik steht unter Zeitdruck, kurz- und mittelfristig zwischen Nachfragebremse, gezielten Entlastungen und Marktstabilisierung abzuwägen. Fehlende Infrastruktur, geopolitische Risiken und volatile Rohstoffpreise machen dabei wirtschaftlich wie politisch heikle Entscheidungen unvermeidlich.



    Diesel

    +0,16 %
    +7,65 %
    +49,46 %
    +119,75 %
    +98,59 %
    +72,27 %
    +173,25 %
    +301,27 %
    +13.333,92 %

    Diesel wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 1.357USD auf Ariva Indikation (02. April 2026, 21:59 Uhr) gehandelt.





    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Sprit-Alarm in Berlin: Koalition droht mit Preisdeckel und Übergewinnsteuer Die Koalition in Alarmbereitschaft: Energiepreiskrise zwingt zu schnellen, zielgerichteten Eingriffen Die anhaltenden Preisschocks an den Zapfsäulen haben in Berlin eine politische Reaktion ausgelöst, die über kosmetische Schritte hinausgehen soll. …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     