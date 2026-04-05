Kontinuität gesichert: flatexDEGIRO verlängert CEO Behrens bis 2029

Die Gesellschaft kommunizierte die Entscheidung in einer offiziellen Mitteilung (EQS), die zugleich als Insiderinformation gemäß Artikel 17 der EU-Verordnung 596/2014 veröffentlicht wurde. Der Aufsichtsrat begründet die vorzeitige Verlängerung mit dem bisherigen positiven Kurs unter Behrens’ Führung: Unter seiner Leitung habe sich flatexDEGIRO „dynamisch weiterentwickelt“ und die Position als Plattform für Vermögensaufbau in Europa gestärkt. Hervorgehoben werden die kontinuierliche Einführung neuer Produkte, verbesserte operative und finanzielle Kennzahlen sowie ein klarer Fokus auf Kundennutzen.

Frankfurt, 2. April 2026 — Der Aufsichtsrat der flatexDEGIRO SE hat das Vorstandsmandat von Vorstandsvorsitzendem Oliver Behrens vorzeitig bis zum 31. März 2029 verlängert. Behrens, der das Amt seit Oktober 2024 bekleidet, wäre ursprünglich bis zum 30. September 2027 im Amt geblieben; mit der Neubestellung sichert der Aufsichtsrat nach eigenen Angaben frühzeitig Kontinuität und Stabilität in der Unternehmensführung. Parallel wurde Behrens auch als CEO der flatexDEGIRO Bank SE bis zum gleichen Datum wiederbestellt.

Seit Februar 2025 setzt das Management demnach eine Reihe strategischer Prioritäten um, namentlich die Steigerung der operativen Effizienz, den Ausbau des Produktangebots und das Vorantreiben strategischer Wachstumsinitiativen. Behrens selbst betonte das gemeinsame Ziel, Wachstum durch Innovation zu schaffen, die Plattform weiter zu skalieren und nachhaltigen Wert zu erzeugen.

Zum Hintergrund: flatexDEGIRO positioniert sich als „führende Plattform für Vermögensaufbau in Europa“ mit mehr als 3,5 Millionen Kunden in 16 Ländern, einem verwahrten Vermögen von knapp 100 Milliarden Euro und über 75 Millionen abgewickelten Wertpapiertransaktionen im Jahr 2025. Das Unternehmen bietet Brokerage über die Marken DEGIRO, flatex und ViTrade und stellt Zugang zu rund 50 Börsenregionen bereit. Das Brokerage sowie das Bankgeschäft laufen über die flatexDEGIRO Bank SE, eine vollbanklizenzierte Tochter. Die Aktie ist im MDAX gelistet (ISIN DE000FTG1111).

Bewertung: Die vorzeitige Vertragsverlängerung ist ein klares Signal des Aufsichtsgremiums für strategische Kontinuität und stärkt kurzfristig die Governance-Stabilität — ein Faktor, der Investorenicherheit erhöhen kann. Gleichwohl bleibt die Umsetzung der gesteckten Effizienzziele und das Wachstum in einem wettbewerbsintensiven, regulierten Umfeld eine Herausforderung. Beobachter werden in den kommenden Quartalen besonders auf operative Kennzahlen, Produktneueinführungen und Margenentwicklung achten, um die Nachhaltigkeit des unter Behrens eingeschlagenen Kurses zu beurteilen.

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,17 % und einem Kurs von 29,98EUR auf Tradegate (02. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.