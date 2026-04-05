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    Ricarda Lang will Null-Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel

    Wirtschaft - Ricarda Lang will Null-Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel
    Foto: Ricarda Lang (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die ehemalige Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Ricarda Lang, fordert von der Bundesregierung sofortige finanzielle Entlastungen für die Bürger als Reaktion auf die angespannte wirtschaftliche Lage.

    "Aus meiner Sicht wäre es sinnvoll, die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel auf Null zu senken. Denn das ist etwas, das die Bürger ganz konkret in ihrem Geldbeutel spüren", sagte Lang der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

    Neben der Steuerbefreiung bei Grundnahrungsmitteln plädierte Lang für die Wiedereinführung des Neun-Euro-Tickets sowie ein Recht auf Homeoffice, um die Belastung durch hohe Kraftstoffpreise zu reduzieren. Die Finanzierung dieser Maßnahmen soll nach ihrem Willen unter anderem durch eine sogenannte "Übergewinnsteuer" sichergestellt werden. Man müsse Unternehmen, die von der Krise profitieren - insbesondere Ölkonzerne -, stärker zur Kasse bitten, "und mit den Einnahmen diejenigen entlasten, die beruflich auf ihr Auto angewiesen sind", so die Grünen-Politikerin.

    Lang warnte davor, dass die Bundesregierung das Ausmaß der Auswirkungen durch den Konflikt im Nahen Osten noch nicht ausreichend erkannt habe und kritisierte das aktuelle Agieren als zu "punktuell".



    Verfasst von Redaktion dts
    Wirtschaft Ricarda Lang will Null-Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel Die ehemalige Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Ricarda Lang, fordert von der Bundesregierung sofortige finanzielle Entlastungen für die Bürger als Reaktion auf die angespannte wirtschaftliche Lage."Aus …
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