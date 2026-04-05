Kissigs Börsengeschichte(n): Am 05.04.1993 wurde Nvidia gegründet und entwickelte sich vom Grafikpionier zum Herzstück des KI-Zeitalters

Am 05.04.1993 wurde Nvidia gegründet – zu einer Zeit, als die Computerindustrie noch stark CPU-zentriert war und Grafikverarbeitung eher als Nebendisziplin galt. Die Gründer erkannten jedoch früh, dass visuelle Rechenleistung eine zentrale Rolle in …



