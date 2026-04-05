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    Kissigs Börsengeschichte(n): Am 05.04.1993 wurde Nvidia gegründet und entwickelte sich vom Grafikpionier zum Herzstück des KI-Zeitalters

    Am 05.04.1993 wurde Nvidia gegründet – zu einer Zeit, als die Computerindustrie noch stark CPU-zentriert war und Grafikverarbeitung eher als Nebendisziplin galt. Die Gründer erkannten jedoch früh, dass visuelle Rechenleistung eine zentrale Rolle in der Zukunft digitaler Systeme spielen würde.

    Ihre ursprüngliche Vision war klar umrissen: spezialisierte Hardware zu entwickeln, die komplexe Grafikberechnungen deutlich effizienter durchführen konnte als allgemeine Prozessoren. Mit diesem Erfolgskonzept erfanden sie Nvidia mehrmals neu und positionierten das Unternehmen im Zentrum des KI-Sturms - und machten dabei wohl mehr Menschen zu Millionären als Warren Buffett...

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    Michael C. Kissig
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    Michael C. Kissig studierte nach Abschluss seiner Bankausbildung Volks- und Rechtswissenschaften und ist heute als Unternehmensberater und Investor tätig. Neben seinem Value-Investing-Blog „iNTELLiGENT iNVESTiEREN“ verfasst er regelmäßig eine Kolumne für das „Aktien Magazin“. https://intelligent-investieren.net/
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    Verfasst von Michael C. Kissig
    Kissigs Börsengeschichte(n): Am 05.04.1993 wurde Nvidia gegründet und entwickelte sich vom Grafikpionier zum Herzstück des KI-Zeitalters Am 05.04.1993 wurde Nvidia gegründet – zu einer Zeit, als die Computerindustrie noch stark CPU-zentriert war und Grafikverarbeitung eher als Nebendisziplin galt. Die Gründer erkannten jedoch früh, dass visuelle Rechenleistung eine zentrale Rolle in …
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