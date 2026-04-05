Diese Aktie zahlt satte +3,27 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal?

Drax Group ist ein britischer Energieversorger mit Fokus auf Stromerzeugung aus Biomasse und Flexibilitätsdiensten (Pumpspeicher, Wasserkraft). Hauptprodukt: Strom und Netzdienstleistungen, inkl. Dekarbonisierungs- und Speicherlösungen. Marktstellung: führend bei Biomassekraftwerken in UK. Wichtige Konkurrenten: SSE, RWE, Ørsted, EDF. USP: großskalige Biomasse-Umrüstung, CCS-Pläne (BECCS) und flexible Kapazitäten.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Drax Group nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Drax Group gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,27 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +8,04 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 11,54 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Drax Group investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +108,27 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Drax Group verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,27 %.

Mit +3,27 % Dividendenrendite bietet Drax Group ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +8,04 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Drax Group für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,27 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 11,54.

Drax Group weißt eine Marktkapitalisierung von 3,48 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,27 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.