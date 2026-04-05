Dividenden im Fokus
Diese Aktie zahlt satte +3,27 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal?
Dividendenjäger aufgepasst: Diese Aktie zahlt seit Jahren zuverlässig und steigert ihre Ausschüttung um +8,04 % jährlich. Ist das die perfekte Quelle für passives Einkommen?
Drax Group ist ein britischer Energieversorger mit Fokus auf Stromerzeugung aus Biomasse und Flexibilitätsdiensten (Pumpspeicher, Wasserkraft). Hauptprodukt: Strom und Netzdienstleistungen, inkl. Dekarbonisierungs- und Speicherlösungen. Marktstellung: führend bei Biomassekraftwerken in UK. Wichtige Konkurrenten: SSE, RWE, Ørsted, EDF. USP: großskalige Biomasse-Umrüstung, CCS-Pläne (BECCS) und flexible Kapazitäten.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Drax Group nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Drax Group gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,27 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +8,04 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 11,54 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung
solide.
Wer vor fünf Jahren in Drax Group investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +108,27 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Drax Group verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,27 %.
Mit +3,27 % Dividendenrendite bietet Drax Group ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +8,04 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Drax Group für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,27 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 11,54.
Drax Group weißt eine Marktkapitalisierung von 3,48 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,27 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Drax Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.04.2026
Mit einer Performance von +0,49 % konnte die Drax Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie geht es mit der Aktie weiter?
Beispielrechnung für 3.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 3.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,27 %, eine Investition von etwa 91.744€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|0,290000
|+6,62 %
|+3,27 %
|2025
|0,272000
|+11,93 %
|+4,36 %
|2024
|0,243000
|+11,47 %
|+4,48 %
|2023
|0,218000
|+10,66 %
|+3,57 %
|2022
|0,197000
|0,00 %
|+2,51 %
Warum Drax Group für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +3,27 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +8,04 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 11,54
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Drax Group Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+3,77 %
|1 Monat
|+0,58 %
|3 Monate
|+5,25 %
|1 Jahr
|+47,26 %
Informationen zur Drax Group Aktie
Es gibt 337 Mio. Drax Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,48 Mrd. € wert.
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Ob die Drax Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Drax Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.