Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 14/26
In diesem Format beleuchtet wallstreetONLINE die Directors' Dealings von deutschen börsengelisteten Unternehmen. Wir schauen uns einmal wöchentlich die Transaktionen von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie leitenden Angestellten an. Dabei listen wir die bedeutendsten Käufe und Verkäufe auf und ranken sie, um Ihnen einen Einblick in die Strategien und Erwartungen der Unternehmensinsider zu geben.
Foto: Arne Dedert - dpa
Insiderkäufe vom 30.03.26 bis 05.04.26
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|4
|875,55 Tsd.€
|19,79 Tsd. Stk.
|3
|194,82 Tsd.€
|16,24 Tsd. Stk.
|2
|131,90 Tsd.€
|8,00 Tsd. Stk.
|1
|104,40 Tsd.€
|2,10 Tsd. Stk.
|1
|53,05 Tsd.€
|1.000 Stk.
|1
|40,00 Tsd.€
|40 Stk.
|2
|23,31 Tsd.€
|6,00 Tsd. Stk.
|1
|21,60 Tsd.€
|1.000 Stk.
|1
|20,00 Tsd.€
|20 Stk.
|1
|18,92 Tsd.€
|841 Stk.
|1
|10,97 Tsd.€
|12,05 Tsd. Stk.
Insiderverkäufe vom 30.03.26 bis 05.04.26
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|1
|7,54 Tsd.€
|13,00 Tsd. Stk.
Fresenius
Wochenperformance: -2,96 %
Wochenperformance: -2,96 %
Platz 1
Basler
Wochenperformance: -2,44 %
Wochenperformance: -2,44 %
Platz 2
Evonik Industries
Wochenperformance: +6,49 %
Wochenperformance: +6,49 %
Platz 3
CTS Eventim
Wochenperformance: -20,23 %
Wochenperformance: -20,23 %
Platz 4
Ottobock
Wochenperformance: -1,75 %
Wochenperformance: -1,75 %
Platz 5
PCC 5,50 % bis 04/31
Wochenperformance: -0,35 %
Wochenperformance: -0,35 %
Platz 6
HelloFresh
Wochenperformance: +0,69 %
Wochenperformance: +0,69 %
Platz 7
JDC Group
Wochenperformance: -0,91 %
Wochenperformance: -0,91 %
Platz 8
PCC 4,00 % bis 02/28
Wochenperformance: -0,10 %
Wochenperformance: -0,10 %
Platz 9
Amadeus FiRe
Wochenperformance: +3,11 %
Wochenperformance: +3,11 %
Platz 10
Sirma Group Holding
Wochenperformance: +0,52 %
Wochenperformance: +0,52 %
Platz 11
Vidac Pharma Holding
Wochenperformance: -2,95 %
Wochenperformance: -2,95 %
Platz 12
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
12 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte