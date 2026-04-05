Dax-Konzerne trotzen Krise

Demnach zahlen 25 Dax-Konzerne für das vergangene Geschäftsjahr mehr Dividende aus als im Jahr zuvor, bei 10 Unternehmen sinkt die Ausschüttung. Viele Unternehmen hätten sehr gute Zahlen für das vergangene Jahr vorgelegt, sagt Jan Brorhilker, Managing Partner bei EY. "Davon profitieren die Anleger."

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die größten deutschen Börsenkonzerne zahlen laut einer Studie trotz Wirtschaftskrise Rekorddividenden an ihre Aktionäre. Insgesamt schütten die 40 Dax-Unternehmen voraussichtlich rund 55,3 Milliarden Euro aus, zeigen Berechnungen der Beratungsgesellschaft EY. Das seien 5,9 Prozent mehr als im Vorjahr (52,2 Mrd. Euro) und ein neuer Höchstwert.

Autobranche setzt den Rotstift an



Dividendenkönig bleibt die Allianz mit einer Dividendensumme von 6,5 Milliarden Euro, gefolgt von der Deutschen Telekom (4,8 Mrd. Euro) und Siemens (4,2 Mrd. Euro). Danach kommen Mercedes, der Rückversicherer Munich Re und SAP .

Weniger als im Vorjahr schüttet vor allem die kriselnde Autoindustrie aus: Mercedes-Benz senkt die Dividendensumme EY zufolge um 19 Prozent, bei der Porsche Automobil Holding steht ein Minus von 21 Prozent.

Besonders stark steigen die Dividenden dagegen beim Triebwerkbauer MTU Aero Engines (plus 64 Prozent), der Deutschen Bank (plus 44 Prozent) und der Commerzbank (plus 61 Prozent), die sich gegen eine Übernahme durch die Unicredit wehrt. Für die Studie hat EY Geschäftsberichte, Pressemitteilungen und Einladungen zu Hauptversammlungen ausgewertet. Die Dividendenpläne müssen in vielen Fällen noch auf Hauptversammlungen gebilligt werden, das ist aber Formsache.

Dividenden bei Aktionären begehrt



Mit Dividenden lassen Unternehmen Aktionäre am Geschäftserfolg teilhaben. Zwar steckt die deutsche Wirtschaft in der Krise, doch die Dax-Konzerne machen den Großteil ihres Umsatzes im Ausland. Branchen wie Banken und Versicherungen verbuchten 2025 Rekordergebnisse.

In Deutschland werden Dividenden üblicherweise einmal jährlich nach der Hauptversammlung im Frühjahr gezahlt. Viele Anleger setzen auf sie als Zusatzeinkommen. Studien zeigen, dass Dividenden langfristig einen großen Teil zur Gesamtrendite von Aktien beitragen.

Brorhilker zufolge sollten Aktionäre aber im kommenden Jahr keinen neuen Dividendenrekord erwarten. Viele Dax-Konzerne stünden zwar gut da, aber gerade Industrieunternehmen steckten tief im Wandel. "Insgesamt wäre im kommenden Jahr einer Gesamtausschüttung auf dem aktuellen Niveau eine große Überraschung - die Anleger sollten sich eher auf Rückgänge einstellen."/als/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 53,01 auf Tradegate (02. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um +2,37 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,21 %. Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 183,12 Mrd.. SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6800 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 215,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der SAP Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 175,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 250,00EUR was eine Bandbreite von +17,32 %/+67,61 % bedeutet.



